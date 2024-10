[해외 대학 리포트] 시카고대, 컬럼비아·스탠퍼드대와 동급…신자유주의 여기서 태동

독특한 주제의 에세이가 시카고대 입학전형의 특징이다. ‘홀수는 왜 특이한가’(What’s so odd about odd numbers), ‘사과와 오렌지를 비교하시오’(How are apples and oranges supposed to be compared) 등이 문제로 나온다. 단순한 암기 능력이 아닌 생각의 깊이와 방식을 보는 것이다. 에세이 외에 SAT 점수와 내신, 교외활동 등이 입학전형의 주요 내용이다. SAT의 경우 2300점 이상을 얻어야 하며 내신은 대다수 합격생이 상위 1%를 기록했다.

다만 평균보다 낮은 SAT와 내신성적이라 해도 자신만의 독특한 철학 혹은 배움에 대한 열정이 있다면 합격할 수 있다. 실제로 성적이 그리 좋진 않았지만 고등학교 시절부터 초파리 연구에 관심이 많았고 그에 관한 논문도 꾸준히 써온 점을 높게 평가받아 합격한 학생도 있다.