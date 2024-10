아이오아이, '크리슬리스' 앨범 공개…발표 직후 온라인 음원차트 1위

4일 그룹 아이오아이(I.O.I)가 첫 번째 미니 앨범을 발표하면서 가요계에 전격 데뷔했다.

아이오아이는 이날 정오 타이틀곡 '드림걸즈'와 '아이오아이(I.O.I)', '똑 똑 똑', 'Doo Wap' 등 4곡의 신곡과 아이오아이 버전의 'Pick Me', 'Crush', '벚꽃이 지면' 등 3곡을 포함해 총 7곡으로 구성된 미니앨범 '크리슬리스(Chrysalis)'를 발표했다.

공개된 음원은 각 온라인 음원 순위 차트 상위권에 이름을 올리고 있다. 이날 오후 2시 기준 아이오아이의 '드림걸즈'는 엠넷에서 1위, 올레뮤직에서 2위, 벅스와 소리바다, 지니에서 4위, 몽키3에서 5위, 네이버뮤직과 멜론에서 6위를 기록했다.

또한 이날 아이오아이는 공식 인스타그램에 "드디어 방금 아이오아이(I.O.I) 데뷔앨범 'Chrysalis'가 발매 됐습니다! We Are The 'Dream Girls'! 첫번째 미니앨범 'Chrysalis' 잘 듣고 계신가요?"라는 글을 통해 데뷔를 알렸다.

한편 아이오아이는 오는 5일 오후 4시부터 장충체육관에서 데뷔앨범 발매기념 쇼케이스를 개최한다.

온라인 중앙일보

[사진 아이오아이 인스타그램]