태민 Press Your Number, '업타운 펑크' 브루노 마스와 작업했다

태민의 솔로곡 '프레스 유어 넘버(Press your number)'가 화제가 되고 있다.

23일 0시 공개된 태민의 신곡 '프레스 유어 넘버(Press Your Number)'는 퍼포머로서도, 보컬로서도 한층 성장한 태민을 담아냈다. '프레스 유어 넘버'는 세계적인 팝 뮤지션인 브루노 마스와 함께 작업한 사실로 일찌감치 많은 기대를 모았다. 브루노 마스를 비롯해 프로듀싱팀 더 스테레오타입스가 곡 작업을 했으며, 데뷔 이후 처음으로 태민이 직접 작사에 참여한 어반 팝 댄스곡이다. 사랑하는 사람을 기다리는 애틋한 마음을 태민의 매력적인 보컬로 표현했다.

한편, 태민은 23일 첫 정규앨범 ‘프레스 잇(Press it)’의 전곡 음원을 공개했다. 또 공식 홈페이지 등을 통해 타이틀곡 ‘프레스 유어 넘버(Press your number)’의 뮤직비디오도 공개했다. 태민의 ‘프레스 잇(Press it)’은 세계적인 아티스트 브루노 마스(Bruno Mars)를 비롯해 테디 라일리(Teddy Riely), 더 스테레오타입스(The Stereotypes), 런던 노이즈(LDN Noise), 샤이니 종현, 켄지(Kenzie), 지소울(G.Soul) 등 국내외 히트메이커들이 대거 참여해 완성한 앨범이다.

