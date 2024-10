① 뉴욕 사람들: 이야기(HUMANS OF NEW YORK: STORIES) 브랜든 스탠턴 지음, 세인트 마틴스= 보통 뉴욕 사람들의 사진과 인터뷰. 『뉴욕 사람들』(2013)의 속편.

② 킬링 레이건(KILLING REAGAN) 빌 오라일리&마틴 두가르드 지음, 홀트= 살해 미수 사건을 비롯한 레이건 대통령 8년 재임 시절의 생생한 스토리.

③ 토머스 제퍼슨과 트리폴리 해적들(THOMAS JEFFERSON AND THE TRIPOLI PIRATES) 브라이언 킬미드& 돈 이거 지음, 센티널=1801년 해적들과의 전쟁 이야기.

④ 세상과 나 사이에(BETWEEN THE WORLD AND ME) 타-너하시 코츠 지음, 스피겔&그라우= 미국의 인종차별에 대해 아들에게 들려주는 경험담과 성찰.

⑤ 운명과 권력(DESTINY AND POWER) 존 미첨 지음, 랜덤 하우스=‘아버지 부시’로 불리는 조지 H W 부시 전 대통령의 자서전.

<집계=뉴욕타임스, 비소설 부문(12월 14~19일)>