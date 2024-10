엑소 sing for you 디오, 조인성 이광수와 다정샷…'프린스들의 모임'

엑소가 10일 0시 각종 음악 사이트를 통해 겨울 스페셜 앨범의 전곡 음원을 오픈했다.

더블 타이틀 곡 ‘Sing For You’와 ‘불공평해(Unfair)’는 공개되자마자 멜론, 지니, 네이버뮤직, 벅스, 소리바다 등 각종 음악 사이트의 실시간 차트 1, 2위에 올라 음원 차트를 평정했다.

엑소가 겨울 스페셜 앨범을 공개하는 가운데, 디오가 조인성 이광수와 찍은 셀카가 다시금 화제다.

지난 7월 이광수는 자신의 인스타그램에 "자축♡ #장재열#한강우#박수광"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 이광수는 SBS 드라마 '괜찮아 사랑이야'에 함께 출연했던 조인성, 디오와 함께 얼굴을 맞대고 환하게 웃고 있다. 특히 세 사람은 드라마가 끝난지 1년이 넘었음에도 끈끈한 우정을 자랑했다.

한편, 디오가 속한 그룹 엑소는 오는 12일에는 MBC ‘쇼! 음악중심’, 13일 SBS ‘인기가요’에 출연하며 활발한 활동을 시작할 예정이다.

온라인 중앙일보 jstar@joongang.co.kr

[엑소 sing for you 사진=광수인스타그램]