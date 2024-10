히든싱어4 남궁연

JTBC '히든싱어4'에 출연한 남궁연이 故 신해철의 녹음 비하인드 스토리를 공개했다.

24일 방송되는 '히든싱어4'에서는 故 신해철의 '절친' 남궁연이 출연해 신해철의 곡 '민물장어의 꿈' 녹음 당시의 이야기를 했다.

최근 진행된 녹화에서 남궁연은 "아파트에서 녹음을 하는데 방음이 안 된다며 신해철이 도움을 구했다"며 "식탁 두 개를 세워 놓고 옷걸이를 기둥으로 연결했다. 그리고 이불을 뒤집어 쓰고 그 안에서 녹음을 했다"고 회상했다.

그는 "신해철은 악상이 떠오르면 바로 작업을 해야 했다. '민물장어의 꿈'은 거의 즉석에서 나온 것이나 다름없다"고 덧붙였다.

24일 밤 11시 방송되는 '히든싱어4'에서는 넥스트, 시나위의 특별 무대와 故 신해철의 유작 'Welcome to the real world'를 최초로 만나볼 수 있다.

