마을 전체가 동시에 펼치는 불빛쇼!…크리스마스 분위기 ‘물씬’

크리스마스가 2주도 채 남지 않았다. 때마침 크리스마스 분위기를 물씬 느끼게 하는 유튜브 영상이 전세계 네티즌의 시선을 사로잡고 있다.

>

8일(현지시간) 등록된 이 영상은 노래에 맞춰 화려한 불빛 쇼를 선보이는 미국 캘리포니아주 유카이파의 한 마을을 보여주고 있다. 배경 음악은 영화 ‘러브 액츄얼리’에 삽입돼 크리스마스 시즌 대표곡으로 자리잡은 머라이어 캐리의 ‘올 아 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I want for Christmas is You)’.

노래의 전주가 나오면 가로수 전체를 감싸는 불빛들이 하나씩 빛을 발한다.

곧 불빛은 깜깜했던 마을 전체를 밝게 비춘다. 각 주택은 지붕과 앞마당의 가장자리를 연결한 전구로 화려한 불빛을 선보인다. 영상이 진행되는 약 4분간 보는 이들은 마을을 수놓는 형형색색의 불빛에서 쉽게 눈을 떼지 못한다.

이 마을 주민들은 4년 전부터 매해 크리스마스 때면 각기 다른 곡으로 불빛쇼를 펼치고 있다. 또 마을 공식 페이스북 페이지인 ‘유카이파 크리스마스(https://www.facebook.com/pages/Yucaipa-Christmas/195009523926376)’를 개설해 지금껏 선보인 불빛쇼 영상들을 게재하고 앞으로 선보일 쇼의 날짜를 예고하고 있다.

현재 이 영상은 조회수 23만, ‘추천’ 수 700개를 기록하고 있다.

문선영 인턴기자 msy0809@joongang.co.kr

[사진 유카이파 크리스마스 페이스북 캡처]