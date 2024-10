MC몽 새 앨범 '미스 미 오어 디스 미' 음원차트 올킬…MC몽의 진심 통할까

‘MC몽 내가 그리웠니’ [사진 MC몽 뮤직비디오 영상 캡처]

가수 MC몽(신동현·35)이 5년 만에 가요계로 컴백해 이목을 끌었다.

MC몽은 3일 0시 온라인 음원 사이트를 통해 솔로 정규 6집 ‘미스 미 오어 디스 미’(Miss me or Diss me, 부제 그리움)에 담긴 13개의 곡을 공개했다.

MC몽의 정규 음반 발표는 지난 2009년 이후 5년 만이다.

MC몽의 소속사는 “앨범 전체적으로 사람과 사랑, 세상 모든 것을 그리워하는 MC몽의 이야기”라고 전했다.

이번 앨범의 타이틀곡 ‘내가 그리웠니’(Feat. 진실 of Mad Soul Child)는 발매 이후 국내 주요 음악 사이트의 실시간 음원 차트 1위에 올라 MC몽에 대한 대중의 관심을 실감하게 했다.

‘내가 그리웠니’는 MC몽이 작사한 곡으로, 세상으로 나오기까지의 두려움이 음악이라는 공통분모로 해소되길 바라는 MC몽 자신의 이야기를 담았다.

한편 MC몽의 이번 앨범은 리쌍의 개리, 백지영, 허각, 씨스타의 효린, 에일리 등 선후배가수들의 전폭적인 피처링 지원을 받아 이목을 끈 바 있다.

온라인 중앙일보

