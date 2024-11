[사진] ‘리플리 믿거나 말거나의 과학’ 사전공개

미국 워싱턴 시애틀에 위치한 퍼시픽 사이언스 센터에서 2일(현지시간) ‘리플리 믿거나 말거나의 과학(The Science of Ripley’s Believe It or Not!)’ 전시 사전공개 행사가 열렸다. 토스트로 만든 알버트 아인슈타인, 아프리카비단뱀의 뼈, 캔디로 그린 팝스타 저스틴 비버의 초상화가 전시되고 있다. 전시는 4일 개막한다. [AP=뉴시스]