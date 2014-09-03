[인사] 통일부 外

◆통일부＜과장급 전보＞▶정책총괄과장 이종주▶정책기획〃 박형일▶이산가족〃 윤현중▶정착지원〃 박상돈▶경제사회분석〃 남종우▶정보관리〃 서두현▶남북회담본부 회담2〃 황정주▶〃 회담협력〃 김시운▶통일교육원 지원관리〃 김석규▶북한이탈주민정착지원사무소 화천분소장 김병대▶〃 화천분소 교육기획팀장 우계근▶남북출입사무소 출입총괄과장 윤승일▶〃 경의선운영〃 하태만▶개성공단 남북공동위원회 사무처 〃 신혜성▶한반도통일미래센터장 김진구▶한반도통일미래센터 기획과장 조재섭▶〃 관리과장 한건섭▶6.25전쟁납북진상규명위원회 사무국 기획총괄(직무파견) 정소운
◆농촌진흥청▶국립농업과학원 유기농업과장 김석철▶〃 기획조정〃 윤종철▶연구정책국 연구정책〃 김두호
◆사이버한국외대▶온라인교육지원처장 진정란
◆국민대▶교학부총장 임홍재▶기획부총장 김은홍▶교무처장 손영준▶정치대학원장 박휘락▶글로벌 창업벤처〃 김도현
◆단국대▶특임부총장(생명융합) 최승훈▶특임부총장(특수대학원) 류지성
◆안전보건공단▶산업안전보건연구원장 권혁면▶울산지사장 신통원
◆한국농수산식품유통공사(aT)▶태국 방콕 지사장 송미정
◆서울연구원▶부원장 신창호
◆한국생산기술연구원<승진>▶융복합부품농기계실용화센터 센터장 강봉용▶국가뿌리산업진흥센터 사업운영실장 이상일▶국가산업융합지원센터 〃 이중열<전보>▶대외협력실장 김갑수
◆한국건설기술연구원▶대외협력실장 최영희
◆한국전자통신연구원<직할부서장>▶SW·콘텐츠연구소장 한동원▶융합기술〃 박종현▶방송통신미디어〃 김진웅▶통신인터넷〃 정현규▶창의미래〃 정성영▶홍보부장 최병태
◆한국교직원공제회<1급 승진>▶대구지역본부장 조규백<1급 전보>▶경기인천지역본부장 박경석▶금융투자부장 전영봉▶보험사업〃 배재환▶경영지원〃 윤홍열▶전략홍보〃 김정태<2급 승진>▶공제사업부 급여관리팀장 심근숙▶금융투자부 투자전략〃 김건주<2급 전보>▶사업운영부 사업체지원팀장 김부식▶보험사업부 보험기획〃 김원섭▶회원복지부 고객지원센터장 박승진▶인천광역시지부 사무국장 박중배▶경상남도지부 〃 한양식