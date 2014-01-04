[주말의 스포츠] 1월 4일~5일

◆ 4일(토)
◆ 프로농구 ▶LG-전자랜드(KBS N·창원체육관) ▶KGC인삼공사-삼성(MBC SPORTS+·안양체육관·이상 오후 2시) ▶KT-오리온스(MBC SPORTS+·부산사직체육관·오후 4시)
◆ 프로배구 ▶우리카드-LIG손해보험(SBS SPORTS·아산 이순신실내체육관·오후 2시) ▶GS칼텍스-한국도로공사(KBS N·평택 이충문화체육관·오후 4시)
◆ 빙상 피겨 종합선수권대회(고양 어울림누리·오전 10시)
◆ 산악 2014 마무트컵 청송 전국아이스클라이밍선수권대회(경북 청송 얼음골·오전 8시30분)
◆ 아이스하키 아시아리그 안양 한라-차이나 드래곤(경기도 안양빙상장·오후 5시)
◆ 5일(일)
◆ 프로농구 ▶모비스-전자랜드(KBS N·울산동천체육관) ▶삼성-KCC(MBC SPORTS+·잠실실내체육관·이상 오후 2시) ▶오리온스-LG(MBC SPORTS+·고양체육관·오후 4시)
◆ 여자농구 올스타전(춘천호반체육관·오후 2시)
◆ 프로배구 ▶삼성화재-현대캐피탈(SBS SPORTS·오후 2시) ▶KGC인삼공사-IBK기업은행(SBS SPORTS·오후 4시·이상 대전 충무체육관)
◆ 빙상 피겨 종합선수권대회(고양 어울림누리·오전 11시15분)
◆ 산악 2014 마무트컵 청송 전국아이스클라이밍선수권대회(경북 청송 얼음골·오전 8시30분)