"김정은 만나면 변해야 산다고 말할 것"

박근혜 대통령이 6일(현지시간) 유엔을 방문해 방명록에 서명하고 있다. 박 대통령은 이날 방명록에 ‘대한민국은 더 한층 번영되고 행복한 지구촌을 만들기 위해 유엔과 항상 같은 편에 설 것(The Republic of Korea will always stand side by side with the UN to promote a more prosperous, happier global community 2013. 5. 6 박근혜 Park Geun Hye)’이라는 내용의 글을 영어로 남겼다. [신화=뉴시스]