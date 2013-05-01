[인사] 외교부 外

◆외교부▶북미국장 문승현
◆국방부＜부이사관 승진＞▶기획관리관실 기획총괄담당관 권영철▶군수관리관실 군수기획관리과장 송재학＜과장 전보＞▶국방운영개혁추진관실 자원관리개혁담당관 한청일▶기획관리관실 행정관리담당관 배정원▶보건복지관실 전직지원정책과장 박과수
◆농림축산식품부＜과장급＞▶규제개혁법무담당관 조백희▶정보화담당관 박경아▶경영인력과장 김기훈▶농촌사회과장 이시혜▶농지과장 이정형▶국제개발협력과장 최병국▶농업통상과장 정혜련▶축산경영과장 김종구▶식품산업정책과장 배호열▶수출진흥팀장 김상경▶기후변화대응과장 김진진▶소비정책과장 노수현▶친환경농업과장 김완수▶농림축산검역본부 식물검역부 수출지원과장 강철구▶농림축산검역본부 동물질병관리부 위험평가과장 이상수▶농림축산검역본부 동물질병관리부 동물보호과장 신성암▶농림축산검역본부 동식물위생연구부 식물검역기술개발센터장 이재훤▶농림축산검역본부 인천공항지역본부 화물검역과장 박병규▶국립농산물품질관리원 기획조정과장 최영섭▶국립농산물품질관리원 농업경영정보과장 한종현▶한국농수산대학 운영지원과장 김승환▶국립종자원 품종심사과장 이상혁＜승진＞▶농식품공무원교육원 전문교육과장 전경구＜파견＞▶국무총리실 파견 오병석▶지역발전위원회 파견 윤광일
◆여성가족부＜국장급 전보＞▶대변인 이기순▶가족정책관 조진우
◆국토교통부▶서울지방국토관리청 도로시설국장 방현하
◆통계청＜부이사관 승진＞▶기획재정담당관 김남훈＜과장급 승진＞▶통계개발원 조사연구실장 박상영
◆특허청＜일반직고위공무원 전보＞▶산업재산정책국장 권혁중▶상표디자인심사국장 박성준
◆경희대▶의무부총장 유지홍
◆LX대한지적공사＜본부장＞▶본사 미래사업본부장 안종호＜원장＞▶지적연수원장 직무대리 조만승▶공간정보연구원장 최창학＜실·단장＞▶본사 기획조정실장 신동현▶〃 미래사업단장 권중일
◆한국광해관리공단＜1급 승진＞▶경인지사장 류광열＜전보＞▶기획조정실장 조정구▶석연탄지원실장 이진국▶지역진흥실장 강철준▶강원지사장 정동교▶충청지사장 김기명▶영남지사장 이경진▶기획예산파트장 권창호▶회계계약파트장 김윤경▶지방이전T/F팀장 최상욱▶미래가치창조T/F팀장 황규영▶부담금파트장 이은정▶석연탄지원파트장 한학수▶지역사업팀장 김윤상▶해외사업2팀장 김태혁▶암반공학연구팀장 직무대리 양인재▶연수센터장 현정석▶강원지사 운영팀장 강유천