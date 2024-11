1+3 국제전형에 대한 새로운 대안

1+3 국제전형의 폐지 명령으로 유학을 생각하고 있었던 학생학부모들이 정신적 공황상태에 빠진 가운데, 세계 초 일류 대학교 Penn State University 의 새로운 형태의 입학전형이 새로운 대안으로 떠오르고 있어, 그 내용을 PSU EDU Center 의 Kevin Lee 님과 함께 살펴보도록 하겠습니다. .

1. PSU EDU Center 에 관한 간략한 설명 바랍니다

PSU EDU Center 는 펜실베니아 주립대학교의 associate (대학교2학년, 즉 60학점) 까지를 교육시켜서 미국본교에 입학을 promote 하는 기관입니다. 본 과정은 Penn State University 와의 협약을 통해서 이루어 진 것입니다. 오랜기간 Penn State University 학생들을 promote 하면서 쌓은 신뢰의 성과입니다. 세계 40위권의 대학이 한국에서 이러한 과정을 하는 것은 한국 역사상 최초이며, 앞으로도 쉽게 나올 것 같지 않은 프로그램입니다.

2. Pennsylvania State University ? University Park 의 위상은 어느 정도 인가요?

US News Week (=US News and World Report) 2011년 45위, 2012년 46위입니다. 더 덧붙이지 않아도 명성은 바로 이해가 됩니다. 학생수는 무려 4만명이 넘는 대규모의 학교입니다. 40위권 의 다른 대학들은 UC-Davis / UW-Madison / UT-Austin / University of Washington 등 세계적인 대학들이 들어있습니다. 또한 요즘 많은 신용도를 가진 조사기관인 ARWU (상하이 교통대 조사) 2011년 43위 2012년 세계 49위 입니다. 이 조사의 40위권 다른 대학들은 University of North Carolina ? Chapel Hill / The University of Manchester / University of Copenhagen / University of Southern California / UC-Davis / UT-Southwestern Medical Center 등 전세계의 쟁쟁한 학교들과 어깨를 나란히 합니다. 2012년 U.S. News & World Report 의 대학원전공별 미국대학 순위를 살펴보면, 전미1위 3개전공, 2위~5위 전공7개, 6위에서10위 권에 있는 전공이 8개, 나머지 모든 전공도 40위권 안에 들어있습니다.

3. 입학과정 및 학점이수과정은 어떻게 되나요?

저희 프로그램에 입학 하고자 하는 학생은 우선 심사를 통해 PSU EDU Center 에서 6개월간 Intensive ESL 과정을 이수하고, 토플성적(85점) 제출한 후에 Penn State University 의 Admission 을 받습니다. 이어서 학점이수교육에 들어갑니다. 한 학기 (15학점) 이수하고 본교로 1학년 2학기로 입학하든지, 두 학기(30학점)를 이수하고 본교 2학년으로 입학할 지는 본인과 부모님 그리고 교수들과의 협의를 거쳐 결정합니다. 학점이수과정은 미국본교에서 지정한 과목을 이수하고 미국본교에서 주관하는 시험을 한국에서 치릅니다. 이 점수를 토대로 학점이 주어집니다. 학생들이 취득한 학점은 본교 사이트에서 확인하실 수 있습니다.

4. PSU EDU Center에 지원 및 입학조건은 무엇인가요?

저희 PSU 교육센터에 입학하기 위해서는 고등학교 내신성적 (특히 영어내신성적) 제출이 필요합니다. 하지만, 고교내신성적을 절대적 기준으로 하지는 않으며, 학교장 추천 등도 크게 작용합니다. 물론, 입학심사 시 어느 정도의 영어잠재력을 평가하며, 아카데믹능력도 평가합니다. 현재까지 90%의 학생들이 intensive ESL 과정을 모두 소화해내고 Penn State 본교 진학을 한 상태입니다.

5. 기존의 1+3 국제전형과 PSU EDU Center 프로그램은 무엇이 다른가?

기존에 한국의 20여개 대학에서 진행하고 있었던 1+3 제도는 올해로 역사 속으로 사라졌습니다. 교육부는 편법으로 한국대학의 이름을 걸고 정원 외의 학생을 선발하여, 학생들의 지위 불안정성과, 한국대학이 미국대학생을 선발한다는 모순을 지적하여 폐쇄 조치하였습니다. 이에 반해 PSU 학점인정 프로그램은 미국대학이 직접 선발하여 학습에 대한 TEST 를 거쳐 학점을 부여하는 것으로 아무런 법률적 문제가 없으며, 한국대학교의 어떠한 명성도 이용하지 않으며, 오로지 미국본교의 명성만으로 학생을 선발하는 것입니다.

