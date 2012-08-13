[인사] 국무총리실 外

◆국무총리실<과장급 전보>▶경제인문사회연구회(파견) 신양수
◆지식경제부▶투자유치과장 전윤종▶방사성폐기물과장 김정화▶광물자원팀장 김남성
◆법제처<고위공무원 전보>▶기획조정관 황상철▶경제법제국장 임송학▶사회문화법제국장 신상환▶법령해석정보국장 이익현▶법제지원단장 이강섭▶경제법제국 법제심의관(파견복귀) 김형수▶국회사무처 법제실(파견) 권수철<고위공무원 승진>▶법령정보정책관 김계홍<부이사관 전보>▶행정법제국 법제관 백문흠▶법령해석정보국 법령해석총괄과장 정의방<과장급 전보>▶대변인 방극봉▶운영지원과장 심현정▶기획조정관실 행정관리인사담당관 김수익▶경제법제국 법제관 안상현▶사회문화법제국 법제관 고낙훈▶법령해석정보국 경제법령해석과장 이상훈▶〃 자치법제지원과장 조용호▶〃 법제교육팀장 금창섭▶법제지원단 국민불편법령개폐팀장 권태웅▶〃 법제교류협력과장 류철호<서기관 전보>▶법령해석정보국 자치법제지원과 안승철▶경제법제국 안병준▶행정법제국 문민혜▶법제지원단 국민불편법령개폐팀 박종구
◆금융위원회<서기관 승진>▶금융정책국 산업금융과 이종민▶금융서비스국 서민금융과 김수호
◆국민건강보험공단<1급 승진>▶동대문지사장 김대용<2급 전보>▶기획조정실 경영전략부장 원인명▶〃 성과평가부장 박희동▶보험급여실 지불제도개선팀장 김홍찬▶건강보험정책연구원 김도훈<임명>▶국민건강보험공단 일산병원 행정부원장 정은희