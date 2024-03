[아이랑GO] 의·정 대치 속 ‘응급실 뺑뺑이’ 80대 환자 사망…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



의·정 대치 속 ‘응급실 뺑뺑이’ 80대 환자 사망

정부의 의대 2000명 증원에 의료계가 과학적 근거가 없다고 반발하면서, 전공의 개별 사직 행렬이 본격화했습니다. 정부는 이를 집단행동으로 간주해 법과 원칙에 따라 엄정 대응한다는 입장이죠. 사직서를 낸 전공의가 1만 명을 넘어선 가운데 80대 말기암 환자가 진료 가능한 응급실을 찾아 헤매다 사망하는 사례가 나왔어요. 정부가 제시한 전공의 복귀 시한인 2월 29일, 일부는 병원에 돌아왔지만 환자들은 체감하기 어려웠습니다.

전공의(專攻醫) 전공의는 의사국가고시에 합격해 의사면허를 받은 사람으로서, 전문의(專門醫) 자격을 취득하기 위해 보건복지부장관이 지정한 의료기관·의과대학·의학전문대학원 및 기타 보건관계기관에서 수련하는 사람이에요. 전공 진료과목을 정하기 위해 수련을 받는 피교육자이자 환자를 진료하는 임상의사라고 할 수 있죠. 전공의 과정에는 모든 과목의 치료에 참여해 실기를 수련하는 인턴 과정, 인턴 과정을 이수한 뒤 전문과목 중 1과목을 전공으로 선택해 수련하는 레지던트 과정이 있어요.

R.I.P.

A woman in her 80s died from cardiac arrest at a hospital in Daejeon last week after she could not receive treatment on time. Her death was the first of its kind since the collective walkout of doctors protesting the government’s plan to increase the enrollment quota for medical schools across the country.

R.I.P.: 명복을 빕니다. ‘Rest in peace’의 줄임말

cardiac arrest: 심정지. 참고로, 심장마비는 ‘heart attack’

hospital: 병원

receive treatment: 치료를 받다. 참고로, ‘진찰을 받다’는 ‘receive diagnosis’

on time: 제때, 제시간에

the first of its kind: 첫 케이스

collective: 집단적인

walkout: 직장(근무지) 이탈

protest: 항의하다, 반발하다

increase: 늘리다, 증가시키다

enrollment quota: 입학 정원(=admission quota). 참고로, quota는 원래 ‘할당량’이란 뜻

medical school: 의과 대학원

医疗界与政府持续对立,80多岁高龄患者因找不到急诊室就医死亡

因不满政府提出的医学院2000人扩招计划,医疗界的“辞职潮”正在不断蔓延。政府称将会把辞职行为看作集体行动,并将依据法律和原则从严处理。目前已经有超过1万名医生提交了辞呈。一位80多岁的癌症晚期患者因找不到急诊室就医死亡。政府提出的返岗最后期限为2月29号,部分医院有医生返岗,但是患者就诊难的问题依旧未能得到有效改善。

患者 [huàn zhě] 환자

急诊室 [jí zhěn shì] 응급실

辞职 [cí zhí] 사직

医生 [yī shēng] 의사