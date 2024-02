[골프소식]FJ 어패럴, S/S 시즌 신제품 출시 外

◆FJ 어패럴, S/S 시즌 신제품 출시

FJ가 본격적인 봄/여름 골프시즌을 맞아 신제품 어패럴을 출시한다. 이번 시즌 FJ 어패럴은 브랜드의 메인 슬로건 Feel The Joy에 맞춰, 2024년 시즌을 시작하는 동절기 전지훈련을 위한 아이템부터 봄 간절기에서 혹서기까지 어떠한 상황에서도 골퍼가 최상의 퍼포먼스를 발휘하고, 골프 라이프를 풍성하게 더욱 즐길 수 있도록 다양한 라인업을 선보인다.

이번 2024 S/S 시즌 FJ 어패럴 신제품은 크게 4가지 테마로 요약된다. FJ만의 퍼포먼스와 무드, 스타일을 재해석한 ①ICONIC 컬렉션과 ②PRO/SLX 컬렉션을 필두로 본격적인 봄 시즌이 시작하기 전부터 무더운 여름의 야간 골프까지, 다양한 환경과 기후 변화에서도 어떠한 제약없이 골프를 더욱 풍요롭게 즐길 수 있도록 한 ③Pre-Spring 컬렉션 그리고 고기능성 소재의 ④리플렉티브 자켓 다채롭게 구성된 점이 특징이다.

FJ 어패럴은 이번 시즌 신제품 어패럴 출시를 기념해 매력적인 고객 프로모션을 진행한다. 전국 80여개의 FJ 브랜드 스토어에서 PRO/SLX 골프화를 구매하는 고객에게는 환경을 생각해 재사용이 가능한 FJ 리유저블백을, PRO/SLX 컬렉션(어패럴 & 골프화 등)을 70만원 이상 구매하는 고객에겐 한정판 FJ 백팩을 증정한다.

◆캘러웨이 어패럴,S/S시즌 Deep Dive into 컬렉션 공개

프리미엄 골프 용품과 활동적인 라이프스타일 브랜드들을 전개하는 글로벌 기업인 캘러웨이골프 코리아에서 2024년 S/S시즌을 맞이해 Deep Dive into라는 테마로 새로운 컬렉션을 전개한다.

캘러웨이 어패럴에서 새롭게 선보이는 Deep Dive into 컬렉션은 골퍼들이 온전히 자신만의 플레이에만 몰입할 수 있도록 필드에서 가장 자유롭고 편하게 움직일 수 있는 소재와 디자인으로 완성한 점이 특징이다.

특히 몰입감 넘치는 플레이를 위해 활동성을 높여주는 다양한 실루엣과 조직감이 돋보이는 기능성 프리미엄 소재를 활용했다. 내피 및 후드 탈착이 가능한 스웨터나 여유로운 핏의 경량 소재 윈드브레이커, 부드러운 촉감의 믹스섬유를 사용한 스웨터, 나일론 스판 소재로 편안함과 쾌적함을 살린 하의 등, S/S시즌의 변화무쌍한 날씨와 다양한 플레이 상황에서도 골퍼들이 오롯이 퍼포먼스에만 집중할 수 있도록 고심하여 제작한 캘러웨이만의 룩을 선보인다.

이뿐만 아니라 필드와 라이프스타일을 자유롭게 넘나드는 캘러웨이 어패럴만의 아이덴티티도 담아내었다. 일반적인 기능성 골프웨어 디자인에 내추럴한 표면감과 세련된 디자인을 더해, 일상에서도 이질감 없는 감각적인 스타일링이 가능하여 프리미엄 골프웨어로서 존재감을 증명한다.

◆클리브랜드골프, NEW HB SOFT2 퍼터 출시

던롭스포츠코리아(대표 홍순성)가 전개하는 클리브랜드골프는 부드러움과 동시에 보다 안정된 방향성과 일관성 있는 거리 제어 기술이 탑재된 NEW HB SOFT2 퍼터를 출시한다.

새로 출시하는 NEW HB SOFT2 퍼터는 클리브랜드골프만의 독자적인 기술력이 적용돼 부드러운 터치감은 물론 스윗스팟에 맞지 않더라도 안정된 방향성과 일관성 있는 거리감을 아마추어 골퍼들에게 선사한다.

또한 NEW HB SOFT2 퍼터는 각 스트로크 형태에 맞는 최적의 그립을 찾아 헤드 디자인과 조합하여 누구나 안정적인 퍼팅 스트로크를 할 수 있도록 하였다. 투어에서 선호하는 피스톨 형태의 HB SOFT2 PISTOL은 아크형 스트로크 시 부드러운 퍼팅 동작이 가능하도록 하고, 직선형 스트로크에는 손목의 움직임을 최소화할 수 있도록 두께가 굵은 HB SOFT2 PISTOL OVERSIZE를 조합했다.

클리브랜드골프 NEW HB SOFT2 퍼터는 전국의 클리브랜드골프 취급 특약점에서 판매된다. 자세한 내용은 클리브랜드골프 홈페이지를 통해서도 확인 가능하다.

◆대한골프협회, 크리에이츠와 국가대표 후원 계약

대한골프협회(회장 강형모)가 주식회사 크리에이츠와 골프 국가대표팀 기량 향상 및 선수 육성 협력을 위한 골프 국가대표팀 골프 론치 모니터 후원 계약을 23일 체결했다.

이번 계약으로 대한골프협회는 크리에이츠로부터 국가대표 선수단의 훈련지원금과 함께 크리에이츠의 자회사 UNEEKOR, QED가 만든 인공지능(AI) 기반의 다양한 론치모니터 제품을 제공받을 예정이며, 휴대용 론치모니터 EYE MINI 등을 국가대표 훈련에 적극 활용할 예정이다. 또한 크리에이츠 자체 연구소(CREATZ R.E.D)의 전문 인력을 지원받아 론치모니터 활용 데이터 교육 및 데이터 기반의 최신 훈련 지표 개발 등 국가대표 선수단의 기량 향상을 위해 다방면으로 협력할 계획이다.

대한골프협회 국가대표팀 김형태 감독은 “뛰어난 기술력을 기반으로 최근 세계적으로 주목받고 있는 UNEEKOR 브랜드와의 협력을 통해 국가대표 선수들의 기량을 더욱더 객관적이고 과학적인 분석이 가능해져 더 효율적이고 개인별 맞춤 훈련 프로그램을 구성할 수 있는 좋은 환경이 마련됐다”고 말했다.

이어 “향후 지속적인 협력을 통해 국제대회에서의 좋은 성적뿐만 아니라 더 많은 선수가 PGA 및 LPGA 투어로 진출할 수 있는 기틀을 공고히 할 수 있다고 생각한다”고 덧붙였다.