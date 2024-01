[아이랑GO] 통제불능 음모론·가짜뉴스…극단으로 치닫는 혐오 정치…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



통제불능 음모론·가짜뉴스…극단으로 치닫는 혐오 정치

정치권 안팎에서 음모론·가짜뉴스가 판치며 혐오 정치가 극단으로 치닫고 있어요. 제1야당인 더불어민주당 이재명 대표가 대낮에 공개된 장소에서 흉기로 습격당한 사건을 놓고 '야당 자작극'부터 '여권 배후설'까지 각종 가짜뉴스와 음모론이 범람했죠. 전문가들은 여론을 왜곡하고 민주주의를 위태롭게 하는 사회적 병폐라고 비판하고, 혐오를 조장하는 풍토가 악순환을 고착화한다며 “증오 정치 동원 멈출 것” “대화와 타협의 정치 제도화” 등을 조언했죠.

음모론(Conspiracy Theory) 정치·사회적 영향이 큰 사건이나 재난이 발생했을 때, 우연이나 자연적으로 일어난 것이 아니라 숨겨진 배후 세력에 의해 일어났다고 믿는 사고를 말해요. 실제 사실 여부나 충분한 근거의 유무와 관계없이 제기되죠. 해당 음모론을 지지하는 증거를 얻어 한번 사실로 믿기 시작하면, 반대되는 증거는 무시하고 자기중심적 편파·인지적 불일치 등 심리적 편향을 통해 믿음을 강화합니다. 1967년 7월 우주인이 탄 아폴로 11호가 달에 착륙한 사실이 미국 정부에 의해 조작됐다는 음모론이 대표적인 예죠.

All wild rumors

In the deplorable politics of division ahead of the April 10 parliamentary elections, conspiracy theories, hate speech and fake news denounce opponents after Democratic Party leader Lee Jae-myung was attacked by a man in his 60s while campaigning for the majority party on Tuesday.

deplorable: 개탄스러운(=lamentable, miserable, terrible)

politics of division: 분열의 정치

parliamentary elections: 의회 선거, 국회의원 선거. 흔히 ‘총선’이라 함

conspiracy theories: 음모론

hate speech: 혐오 발언

fake news: 가짜뉴스

denounce: (세게) 비난하다, 공격하다(=condemn, criticize)

opponent: 적, 상대편(=enemy, counterpart)

attack: 공격하다

campaign: 선거유세를 하다

majority party: 다수당. 소수당은 ‘minority party’

阴谋论、假新闻泛滥…走向极端的仇恨政治

当前政界阴谋论、假新闻泛滥,仇恨政治正在走向极端。围绕韩国最大在野党代表李在明遇袭事件,诸如“在野党自导自演”、“执政党指使”等假新闻和阴谋论泛滥。专家批评这是歪曲舆论、危及民主主义的社会弊病。如果持续助长这种仇恨风气,将会陷入恶性循环,因此建议“停止操弄仇恨政治”,“推动对话及妥协政治制度化”。

阴谋论 [yīn móu lùn] 음모론

假新闻 [jiă xīn wén] 가짜뉴스

极端 [jí duān] 극단

弊病 [bì bìng] 병폐