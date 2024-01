경희사이버대학교, ‘경희로운 겨울특강’ 진행

경희사이버대학교(총장 변창구)는 1월 12일(금)부터 2월 16일까지 ‘경희로운 겨울특강’을 진행한다. 이번 ‘경희로운 겨울특강’은 재학생 및 예비 신·편입생뿐만 아니라 일반인도 참여 가능하며 일반인 참여자의 경우 입학상담도 받을 수 있다.

‘경희로운 겨울특강’의 학부(과)별 특강 주제를 살펴보면 ▲(IT·디자인융합학부) 융합 플레이그라운드 : 초보자를 위한 융합레시피 ▲(미국문화영어학과) 슬기로운 AI융합 영어학습 Big Minds: A Collaborative Journey in AI and English Language Learning ▲(한국어문화학부) 부산 경남지역의 다문화 아동 청소년 대상 한국어 교육 ▲(한국어문화학부) 한국어교육의 실태와 미래 - 미국 샌안토니오 텍사스 주립대를 중심으로 - ▲(실용음악학과) 제1회 KHCU 실용음악학과 동계 캠프 ▲(문화예술경영학과) 박물관과 기후 위기 〈Museum and Climate Crisis〉 ▲(자산관리학부) 부동산 전세사기 예방 및 대응 방법 등 6개 학부(과)에서 7개 주제로 9회에 거쳐 진행된다.

‘경희로운 겨울특강’과 관련한 자세한 사항은 대학 홈페이지 또는 각 학부(과)별 공지 사항을 통해 확인할 수 있다.