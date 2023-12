[아이랑GO] 정부vs의협, 의대 증원 놓고 팽팽한 신경전…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



정부vs의협, 의대 증원 놓고 팽팽한 신경전

의대 정원 확대를 두고 정부와 대한의사협회(의협)의 신경전이 이어지고 있습니다. 보건복지부는 필수·지역의료 의사 부족을 이유로 전국 40개 의과대학 대상 증원 수요조사를 실시, 2025학년도에 최소 2151명~최대 2847명 정원 확대가 필요하다고 밝혔죠. 이에 대해 의협은 “졸속·부실·불공정 조사”라며, 의료계 총파업도 불사하겠다고 거세게 반발했어요. 복지부는 의학교육점검반을 구성해 각 의대 수요의 타당성을 확인한다는 방침입니다.

대한의사협회 대한민국 의사면허를 취득한 의사들의 단체로 의학·의술의 발전·보급으로 사회복지를 증진시키고 국민보건 향상과 인권옹호를 기할 목적으로 설립됐어요. 의사연구회(1908~1910)·조선의사협회(1930~1939)를 거쳐 일제에 의해 강제 해산됐다가 광복을 기해 다시 발족, 1948년 대한의학협회에서 1995년 대한의사협회로 개칭했죠. 의료정책 수립 및 연구, 학술 지원, 간행물 발간 등의 활동을 해요. 산하에 193개 전문의학회, 전공의·공보의·병원의사·병원장 협의회, 한국여자의사회 등이 있죠.

Time for a strike!

After the government pushes the plan to increase the student quota for 40 medical schools in the country by 2,151, the Korean Medical Association (KMA) has threatened to stage a general strike.

push: 추진하다, 밀어붙이다(=press)

increase: 늘리다, 증가시키다(=raise, escalate, expand)

quota: 쿼터, 할당량

medical school: 의학전문대학원. 참고로, 의과대학은 ‘college of medicine’, 약학대학은 ‘college of pharmacy’

the Korean Medical Association: 대한의사협회

threaten: 위협하다, 경고하다, 으름장을 놓다(=warn, menace)

stage: 일으키다, 행동에 옮기다(=perform, carry out, implement, put ~ into action)

general strike: 총파업. ‘파업’은 ‘strike’



政府vs医协,针对医学院扩招问题争执不下

针对医学院扩招问题,政府和大韩医师协会针锋相对,意见难以统一。保健福祉部以医生短缺为由,对全韩40所医学院扩招需求进行了调查,结果显示2025学年度,需要扩招至少2151人,最多2847人。医协表示该调查是“仓促、不实、不公正”的,并表示将发动医疗界总罢工来应对。福祉部计划组建医学教育调查组,进一步调查医学院扩招需求的妥当性。

扩招 [kuò zhāo] 증원

医学院 [yī xué yuàn] 의과 대학

医生 [yī shēng] 의사

罢工 [bà gōng] 파업