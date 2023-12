KMAC, ‘제36회 한국의경영대상 시상식’ 성료

한국능률협회컨설팅(이하 KMAC, 대표이사 사장 한수희)은 ‘2023년 제36회 한국의경영대상 시상식’이 5일 호텔신라 서울 다이너스티 홀에서 개최됐다고 밝혔다.

한국의경영대상은 총체적 경영혁신 활동으로 탁월한 성과를 창출함으로써 존경과 신뢰를 받고 있는 기업을 발굴, 격려하고 산업계의 새로운 활력을 불어넣고자 운영되는 대한민국 최고 권위의 상이다.

올해 한국의경영대상은 매니지먼트(Management), 프랙티스(Practice), 리포트(Report) 등 3개 응모 체계로 재편돼 수상기업들을 선정했다. 특히 프랙티스(Practice) 영역의 이노베이션 베스트 프랙티스(Innovation Best Practice) 부문에는 학계와 산업계 전문가 추천 및 검증 방식이 도입됐다. 리포트(Report) 영역의 ‘지속가능성보고서’ 부문은 글로벌 ESG 평가기관인 서스테이널리틱스(Sustainalytics)와 협력해 수상 기업을 선발했다.

▲‘지속가능경영’ 부문 NS홈쇼핑(명예의전당) ▲‘소비자보호’ 부문 신한은행(대상) ▲’Innovation Best Practice’ 부문 KB국민은행(한국의 금융혁신 리더), KB증권, 현대엘리베이터(이상 Innovative Service of the Year), 유한양행, 한국도로공사(이상 Innovative Product of the Year), 한국서부발전(한국의 기술혁신 리더) 등 총 29개 기업이 수상 목록에 이름을 올렸다.

이상윤 KMAC 기업가치혁신 부문장은 “올해 한국의경영대상 수상 기업들은 고객들을 위해 끊임없이 노력한 결과를 바탕으로 대한민국 최고 권위의 상을 수상했다”며 “한국능률컨설팅협회는 도약을 꿈꾸는 국내 기업들의 미래경영과 산업계의 발전을 위한 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.