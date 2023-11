[포토타임]尹, 英 한국전 참전기념비·무명용사의 묘 찾아 헌화

영국을 국빈 방문 중인 윤석열 대통령이 21일(현지시간) 부인 김건희 여사와 함께 한국전 참전 기념비와 무명용사의 묘를 잇따라 찾아 헌화했다.

윤 대통령은 찰스 3세 국왕 주최 국빈 오찬을 마친 후 국방부 앞에 위치한 한국전 참전비로 이동해 헌화했다.

윤 대통령은 “정전 70주년을 맞아 대한민국의 자유와 평화를 지키기 위해 목숨을 바친 영국 참전용사들의 숭고한 헌신에 깊이 감사드린다”며 “앞으로 영국 참전용사들과 가족, 후손들을 각별히 예우해 나가겠다”고 약속했다.

윤 대통령 부부는 이어 웨스트민스터 사원에 있는 무명용사의 묘를 찾아 헌화했다. 무명용사의 묘는 제1차 세계대전 당시 영국의 전몰 용사를 기리기 위해 건립됐다.

윤 대통령은 방명록에 ‘당신들의 자유와 정의를 향한 희생은 영원히 기억될 것입니다(Your Dedication To Freedom and Justice will be Remembered Forever)’라고 남겼다.