[알림] ‘인사이트 디깅클럽 Day’에 초대합니다

더중앙플러스 론칭 1주년, 23~26일 특별 이벤트

프리미엄 뉴스 구독 서비스 The JoongAng Plus가 론칭 1주년을 맞았습니다. 그간의 성원에 보답하고자 The JoongAng Plus 구독자만을 위한 ‘인사이트 디깅클럽 Day’를 마련했습니다.

인사이트 넘치는 명사와 만남 ‘디깅클럽 세미나’

오는 23~26일 서울 성수동 팝업스토어를 방문하시면 내 콘텐트 취향을 찾아주는 MBTI 테스트, 포토존, 럭키드로우, 인기 카페 협업 커피바 등 다양한 이벤트를 체험하실 수 있습니다. 특히 24일(금)과 25일(토)에는 명사 초청 인사이트 세미나도 열립니다.

인사이트 세미나에 참가하려면

일시: ① 김선태 주무관: 11월 24일(금) 오후 7시 ② 이슬아 작가: 11월 25일(토) 오후 1시

장소: 서울 패스트파이브 성수1호점(서울 성동구 아차산로 68)

모집인원: 각 60명 (신청자 중 추첨)

응모기간: 11월 17일(금)까지

당첨발표: 11월20일(월) ※문자메시지로안내드립니다.

응모방법: QR코드 스캔, 신청페이지 접속(https://www.joongang.co.kr/events/reserve/1st-anniversary)

※궁금하신 점은 사무국(02-751-5115)으로 문의 바랍니다. (운영시간 : 평일 오전 9시~오후 6시)