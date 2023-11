[골프소식]쇼골프 김포공항점, 공개레슨 이벤트 추가 진행 外

◆쇼골프 김포공항점, 공개레슨 이벤트 추가 진행

골프 통합 플랫폼 쇼골프가 김포공항점에서 공개레슨 이벤트를 추가 진행한다. 지난달 모범골프 아카데미 김범모 원장이 진행한 공개레슨 이벤트는 선착순 10명까지 모집했지만, 50여명 이상이 신청 문의를 할 만큼 골퍼들의 관심이 뜨거웠다. 이번 공개레슨은 모범골프 아카데미 소속 김영일 프로가 이끌 예정으로, 레슨 주제는 ‘스윙교정의 시작, 풀스윙하되 60%의 힘으로!’이다.

레슨은 원포인트로 진행되며, 론치모니터인 플라이트스코프를 활용해 데이터 분석을 기반으로 한 체계적인 교육을 제공할 예정이다. 이벤트는 11일 오후 3시 시작 예정으로, 더욱 많은 골퍼에게 혜택을 제공하기 위해 선착순 20명까지 참여인원을 확대했다.

이벤트 참여는 당일 김포공항점 방문객이라면 누구나 참여할 수 있으며, 참여 신청은 김포공항점 1층 프론트 및 모범골프 아카데미에서 가능하다. 쇼골프 관계자는 “공개레슨 이벤트는 골프를 사랑하는 방문객에게 최대한의 혜택을 제공하기 위해 모범골프 아카데미와 함께 기획하기 시작한 이벤트다. 고객의 반응이 뜨거운 만큼 앞으로도 지속적으로 레슨 이벤트를 진행할 예정이다”고 말했다.

◆㈜JNGK, 리더스골프랜드와 업무 협약

지난 20년간 골프연습장 경영 노하우를 바탕으로 골프연습장 직영 및 위탁 운영을 해온 ㈜JNGK(대표이사 윤홍범)와 ㈜덕암레져산업(회장 주윤식)이 호남 최대 실외골프연습장인 리더스골프랜 업무 협약을 체결했다.

전남 순천 소재의 리더스골프랜드는 132타석, 전장 300m의 대형 실외골프연습장으로 전 타석 최첨단 시뮬레이터(스펙트럼) 설치, 5성급 호텔 같은 실내 인테리어와 국내 최고의 JNGK 골프아카데미 입점 등으로 입소문을 타기 시작했다. 이를 앞세워 순천을 떠나 여수, 광양, 광주 등에서도 많은 골퍼들이 찾는 호남권 대표 연습장이 됐다.

㈜덕암레져산업 주윤식 회장은 “고객 만족을 위해서 임직원 및 위탁운영사 모두 하나가 되어 고객 중심의 서비스를 제공하고, 전문적인 시설 운영, 다양한 이벤트 및 마케팅을 통해서 이용객에게 특별한 재미와 감동을 주고 싶어 JNGK와 업무제휴를 체결했다”고 말했다.

㈜JNGK 윤홍범 대표는 “그동안 국내 유수 대기업과 함께 골프연습장을 직영·위탁 운영해온 레퍼런스와 20년간 400여개 골프대회 및 VIP골프 이벤트를 기획 운영해온 풍부한 경험 등으로 위탁운영 사업을 전국적으로 확장하겠다”고 말했다.

◆뉴스타홀딩스, 골프존GDR아카데미와 레슨 프로그램 론칭

JTBC골프 출신의 주식회사 뉴스타홀딩스의 대표 장새별이 골프존GDR아카데미와 업무협약을 맺고 신개념 유튜브 라이브 레슨프로그램 GDR라이브레슨 with 뉴스타를 8일 론칭한다. GDR라이브레슨은 뉴스타홀딩스 뉴스타엠의 전속 프로골퍼 박형준의 유튜브 36만 구독자 하와이골프에서 매주 수요일 오후 9시부터 10시까지 1시간 동안 라이브 생방송으로 골프팬들과 만난다.

GDR라이브레슨 with 뉴스타는 골프존GDR아카데미와 뉴스타홀딩스가 처음으로 시도하는 포맷으로 유튜브 채널에서 스타 레스너들이 라이브로 골프 레슨을 전하고 실시간 소통하는 정통레슨 프로그램의 유튜브 포맷이다. 유튜브 하와이골프 채널에서 수요일 오후 9시부터 모바일로 손쉽게 시청가능하며 MC로는 장새별 아나운서, 박형준 프로가 스타 레스너로는 JTBC골프의 이현 프로, SBS골프의 강덕균 프로, 뉴스타엠 전속 이현지 프로, 이근화 프로, 아시아 최고 장타자이자 2023 GDR 더 롱기스트 우승자 홍현준이 함께한다.

한편 양사는 12월 뉴스타와 GDR아카데미가 공동 개최하는 제주도 오라 골프장의 전지훈련, GDR캠프 in 제주 커리큘럼도 레슨과 함께 홍보할 예정이다. GDR캠프는 12월 13일부터 12월 16일까지 2박3일 동안 스타 레스너들과 이틀 동안 라운드를 하며 필드레슨을 받고 마지막 날은 GDR아카데미 타석에서 원포인트 레슨이 진행된다.

◆테일러메이드, MG4 웨지 공개

테일러메이드가 밀드 그라인드 4(MG4) 웨지를 공개한다. 한국프로골프(KPGA) 코리안 투어에서 활약 중인 정찬민의 웨지로 화제가 된 모델이다. 정찬민은 지난 5일 경북 구미의 골프존카운티 선산 골프장에서 벌어진 골프존 도레이 오픈에서 우승을 차지했다.

MG4는 그린으로 향하는 볼을 빠르게 멈추는 레이저 그루브 웨지가 콘셉트이다. 특히 스핀 트레드 기술을 적용해서 수분기가 있는 상태에서도 향상된 스핀 성능을 보여준다. 스핀 트레드는 전략적으로 설계된 그루브를 레이저로 정교하게 가공했다. 자동차 타이어의 트레드와 비슷한 원리이다. 물이 덮인 도로에서 타이어가 도로와 직접 접촉하도록 물이 빠지는 공간을 만든다.

페이스의 스핀 성능과 함께 세련된 디자인도 강점이다. 투어 선수들의 의견을 반영해서 헤드 모양을 설계했다. 부드러운 타격감을 느낄 수 있는 백 지오메트리를 적용했다. 중심 타점 뒤에 더 많은 무게를 배치해서 골퍼가 원하는 샷 궤적과 스핀 성능, 부드러운 타격감을 제공한다.

MG4 웨지는 46도부터 60도까지 2도 편차 로프트로 구성됐으며 트루 템퍼 다이내믹 골드 투어 이슈 115g 웨지 샤프트와 램킨 크로스라인 360 그립을 장착했다.