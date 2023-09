카타르항공 그룹 최고경영자, APEX CEO 평생 공로상 수상

카타르항공 그룹 최고경영자(CEO) 아크바르 알 바커(Akbar Al Baker)가 글로벌 항공사 평가 기관인 APEX(Airline Passenger Experience Association)이 선정한 ‘CEO 평생 공로상(CEO Lifetime Achievement Award)’을 수상했다. 평생 공로상은 여객 서비스 향상을 위해 헌신한 업계 CEO에게 수여하는 상이다. 그는 지난 9월 20일 미국 캘리포니아 롱비치에서 열린 APEX/IFSA 어워드에서 카타르항공을 대표하여 세 개의 상을 추가로 수상했다.

APEX의 CEO 평생 공로상은 카타르항공 CEO 아크바르 알 바커를 포함해 지난 50년 동안 단 여섯 차례만 선정되었다. 명실공히 항공업계의 발전에 기여하고, 브랜드 가치를 높인 선구적인 업계 리더에게만 부여되는 상이다.

카타르항공은 APEX/IFSA 어워드에서 2024 APEX 월드 클래스 어워드(2024 APEX World Class Award), 중동 최고의 엔터테인먼트 APEX 어워드(APEX Award for Best Entertainment in the Middle East), 글로벌 최고의 식음료 APEX 어워드(APEX Award for Global Best Food & Beverage) 등 세 개 부문에서 추가로 수상했다.

아크바르 알 바커는 " CEO 평생 공로상의 주인공이 될 수 있어 영광이다. 지난 수십 년간 카타르항공은 여객 서비스 품질과 럭셔리의 대명사로서 업계에서 가장 인정받는 항공사 중 하나로 성장했다. 카타르항공이 업계 최고 수준의 성과를 지속할 수 있었던 것은 전 임직원이 각지에서 노력해 준 덕분이다."라고 소감을 밝혔다.

이어서 "승객이 직접 선정한 월드 클래스 어워드, 중동 최고의 엔터테인먼트, 글로벌 최고의 식음료 등 세 개의 상을 수상하게 된 것 또한 매우 자랑스럽고, 카타르항공을 선택한 승객 여러분과 APEX 팀에게 감사하다. 카타르항공은 앞으로도 기대를 뛰어넘을 수 있도록 최선을 다할 것이다."라고 덧붙였다.

APEX 대표 조 리더(Joe Leader)는 "아크바르 알 바커에게 CEO 평생 공로상을 수여함으로써 APEX는 항공업계의 진정한 선구자를 기리고자 한다. 그의 리더십은 끊임없는 헌신, 혁신을 보여주었다. 기존에 없던 Q스위트(Qsuite), 방대한 기내 엔터테인먼트, 팬데믹 시기를 안전하게 지켜낸 카타르항공의 노력과 성과가 그 방증이다. 아크바르 알 바커 CEO의 리더십으로 카타르항공은 업계 전체에 영향을 끼치는 브랜드로 성장했다.”고 전했다.

카타르항공 그룹은 공항 서비스, 기내 케이터링, 개인 제트기 여행 등 다양한 분야에서 시너지 효과를 발휘하고 있으며, 카타르항공은 세계에서 가장 편안하고 럭셔리한 여객 서비스를 제공하고자 최선을 다하고 있다. 또한 이번 APEX/IFSA 어워드를 통해 여러 수상 경력을 자랑하는 항공사로 인정받게 되었다.

* 카타르항공에 대하여

카타르항공은 글로벌 항공 평가 전문기관 스카이트랙스(Skytrax)가 주최하는 2023 월드 에어 라인 어워즈(2023 World Airline Awards)에서 세계 최고 비즈니스 클래스(World’s Best Business Class)를 수상하며 해당 부문에서 총 10회에 걸쳐 세계 최고의 자리에 올랐다. 2023 파리 에어쇼(Paris Air Show) 기간 동안 개최된 시상식에서 중동 최고의 항공사(Best Airline in the Middle East), 세계 최고 비즈니스 클래스 라운지(World’s Best Business Class Lounge)와 세계 최고 비즈니스 클래스 라운지 다이닝(World's Best Business Class Lounge Dining) 부문에서도 수상하며 업계 최고의 위상을 이어가고 있다. 카타르항공은 스카이트랙스가 선정한 ‘세계 최고 항공사’ 부문에서 7회(2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022)수상하기도 했다.

카타르항공은 스카이트랙스가 2021, 2022년 '세계 최고의 공항(World’s Best Airport)'으로 선정한 하마드 국제공항을 통해 전 세계 160여 개 이상의 도시에 운항하고 있다. 2023년 하마드 국제공항은 스카이트랙스 선정 세계 2위의 공항으로 지정되었으며 9회 연속 ‘중동 최고의 공항(Best Airport in the Middle East)’ 및 ‘세계 최고의 공항 쇼핑(World’s Best Airport Shopping)’부문을 수상했다.

카타르항공은 2000년에 회원들에게 다양하고 독점적인 혜택을 제공하기 위해 더 맞춤화된 로열티 프로그램 “프리빌리지 클럽’을 설립했다. 버건디, 실버, 골드, 플래티넘의 4단계 멤버십을 가지고 있다. 프리빌리지 클럽 회원들은 카타르항공, 원월드, 기타 항공사들과 비행할 때는 물론 이외에도 많은 금융과 라이프스타일 파트너들을 통해 아비오스를 적립할 수 있다. 아비오스는 카타르 면세점에서 쇼핑과 식사시에 사용할 수 있고, 카타르항공 홀리데이 패키지, 항공권 구매 및 업그레이드 등 많은 부분에서 사용할 수 있다.