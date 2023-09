[알림] ‘부동산 재테크의 꽃’ 경매에 도전해 보세요

제안서 쓰기부터 임장까지…내달 13일 전문가 초청 세미나

프리미엄 디지털 구독 서비스 The JoongAng Plus가 ‘경매연구소 by 머니랩’과 부동산 경매 세미나를 준비했습니다. 초보자부터 숙련자까지, ‘셀프 경매’에 도전하는 데 꼭 필요한 정보를 전해드립니다. The JoongAng Plus 구독자라면 누구나 응모할 수 있습니다.

경매? 엄두가 안 난다면

‘부동산 재테크의 꽃’이라 불리는 경매. 하지만 아파트·빌라·상가·빌딩 등 매물마다 고려할 사항이 달라 ‘엄두가 나지 않는다’는 경우가 많습니다. 그런 분들을 위해 이주현 지지옥션 선임연구원, 김인만 부동산경제연구소 대표, 이재석 법무법인 명도 명도연구소장 등 전문가들이 나섭니다. 법원 입찰제안서 쓰는 법부터 권리분석·임장까지, 경매의 전 과정을 자세히 알려드립니다. 재매도·명도 관련 팁 등 ‘나는 경매 좀 아는데’라는 분께 도움이 될 정보도 있습니다.

세미나에 참석하려면

일시: 10월 13일(금) 오후 1시~4시30분(총 3개 세션)

장소: 부영태평빌딩 1층 컨벤션홀(서울 중구 세종대로 55)

모집인원: 250명(신청자 중 추첨)

응모방법:https://www.joongang.co.kr/events/reserve/moneylab QR코드 스캔, 신청페이지 접속

응모기간: 10월 9일(월)까지

당첨발표: 10월 10일(화) ※문자메시지로 당첨 안내를 드립니다.

※궁금하신 점은 사무국(02-751-5115)으로 문의 바랍니다. (운영시간 : 평일 오전 9시~오후 6시)