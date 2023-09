[아이랑GO] 한동훈, 사형 집행시설 점검 지시 "법무부 본분"…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



한동훈, 사형 집행시설 점검 지시 "법무부 본분"

한동훈 법무부 장관이 지난 8월 전국 교정기관에 사형 집행시설 관리 등을 지시했어요. 최근 잇단 흉악범죄에 범죄자에게 경각심을 주려는 취지로 해석됩니다. 한 장관은 사형 집행을 전제로 한 조치냐는 질문에 "법무부의 본분"이라며 "사형 집행은 형사정책적 기능, 국민의 법 감정, 국내외 상황을 고려해 정할 문제"라고 답했죠. 한국은 사형제가 합헌이지만, 26년간 집행하지 않은 '실질적 사형폐지국'입니다.

법무부 1948년 7월 17일 대한민국정부 수립과 함께 설치된 중앙행정기관으로, 법질서를 확립해 범죄로부터 안전한 사회 구현, 인권옹호, 법무서비스 제공 등을 수행합니다. 검찰, 행형, 출입국관리사무, 보호처분 및 보안관찰처분의 관리와 집행, 청소년의 보호와 보호관찰, 갱생보호, 사면, 법령심사 등 법무 관련 사무를 관장하죠. 형벌권에 기초한 국가 최고의 법 집행기관인 검찰국을 비롯해 범죄예방정책국·인권국·국제법무국·법무실·교정본부·출입국외국인정책본부 등을 산하에 두고 있어요.

Are you shivering?

After Justice Minister Han Dong-hoon ordered four jails to inspect their facilities for executions, vicious criminals are feeling nervous.

justice minister: 법무부 장관

order: 명령하다, 지시하다(=instruct)

jail: 교도소, 형무소(=prison)

inspect: 점검하다, 사찰하다(=check, examine, scrutinize)

facility: 시설. 참고로, ‘교정시설’은 ‘correctional facility.”

execution: 여기선, 사형(=capital punishment)

vicious: 사악한, 악독한, 잔인한(=brutal, cruel, heinous)

criminal: 범인

nervous: 불안해 하는, 초조해 하는(=anxious, worried, apprehensive, agitated)

韩东勋下令检修死刑行刑设施,表示这是“法务部本职工作”

法务部长韩东勋8月份要求各地惩教机构对死刑行刑设施进行检修。有分析认为这是为了震慑凶犯,应对近来重大刑事案件频发的问题。不过韩部长表示这是“法务部的本职工作”,并称“是否执行死刑还需要结合各种因素进行综合考量”。虽然韩国仍保留死刑,但已经26年没有执行过,因此被分类为“实际上废除死刑的国家”。

凶犯 [xiōng fàn] 흉악범

死刑 [sǐ xíng] 사형

行刑 [xíng xíng] 형을 집행하다

震慑 [zhèn shè] 두려워 떨게 하다