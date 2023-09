전세계 1500개 혁신기업 동대문으로 모인다

서울시는 혁신기업을 찾는 220개 국내외 투자사, 바이오‧핀테크‧로봇 등 유망 스타트업 1500개가 참여하는 글로벌 스타트업 대축제 ‘트라이 에브리싱(Try Everything,)을 13일~15일 3일간 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최한다고 밝혔다.

올해 Try Everything 2023은 ‘Start Now, Try Together’라는 슬로건 아래 ‘글로벌, 투자, 동행’을 주제로 강연과 포럼, 투자유치 등 65개의 스타트업 전문 프로그램으로 채워진다.

서울시는 창업생태계 활성화를 위해 2019년 개최한 ‘스타트업 서울: Tech Rise’를 시작으로 ‘실패를 두려워하지 않고 모든 것을 시도한다’는 스타트업의 도전 정신을 상징하는 ‘Try Everything’이란 이름으로 매년 9월 글로벌 스타트업 행사를 개최하고 있다.

글로벌 경기침체와 벤처투자 위축이 장기화하고 있어, 스타트업에게는 투자자와의 밋업과 글로벌 진출 기반 마련 등 기회가 절실한 상황이다. 이번 Try Everything을 통해 스타트업이 투자유치 성과를 얻을 수 있도록 3일간 다양한 데모데이 일정이 진행된다.

또한, 코로나 엔데믹 선언 이후 개최되는 첫 행사인 만큼 3일간 스타트업의 혁신기술을 실제로 체험해볼 수 있는 프로그램도 다양하게 운영한다.

13일 글로벌 스타트업 대축제 ‘Try Everything’ 개막식은 오세훈 서울시장의 개회사로 시작한다. 벤처 혹한기 속에서 실패를 두려워하지 않는 스타트업의 도전정신을 일깨우고, 창업생태계 다양한 관계자에게 격려와 희망의 메시지를 전달할 예정이다.

기조강연에는 머신러닝 스타트업인 지오메트릭 인텔리전스의 창립자이자 인공지능(AI) 분야 권위자인 ‘게리 마커스’가 ‘AI가 가져올 미래사회의 위기와 기회’에 대한 인사이트를 나누고, USB 발명가이자 연쇄 창업 신화를 이룬 ‘도브 모란’이 ‘지속가능한 글로벌 창업생태계로 가는 길’을 주제로 연설을 펼친다.

행사 3일 차인 15일에는 혁신 아이디어를 보유한 창업자 대상의 ‘전 국민 창업 오디션’과 총 1억 2000만원의 상금이 수여되는 글로벌 유망 스타트업 경연대회인 ‘코리아챌린지’의 최종결선이 열린다. 최종순위 발표와 시상식은 경연이 모두 종료된 후, ‘Try Everything 2023 Awards’에서 진행된다.

총 1백개 기업이 참여하는 ‘스타트업 전시ㆍ체험 부스’도 운영된다. 인공지능과 증강현실(AI/AR) 기술을 기반으로 하는 뷰티·바이오헬스 체험관(콜라보레이션관)을 운영한다. 또 참관객들이 전시부스를 관람하며 참여할 수 있는 다양한 행사들이 현장에서 펼쳐질 예정이다.

한편, Try Everything 2023 현장 참가를 위한 사전등록은 14일까지 Try Everything 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

김태균 서울시 경제정책실장은 “올해 트라이 에브리싱은 마스크를 벗고 진행하는 첫 번째 행사인 만큼 누구나 우리 혁신기업의 기술력과 제품을 직접 체험해보도록 할 계획”이라며 “글로벌 경기둔화 등으로 스타트업이 위기를 맞이한 만큼, 해외 및 민간 창업플레이어가 주도적으로 참여하는 프로그램을 강화해 현장에서 투자유치까지 연계되는 ‘스타트업 투자유치 플랫폼’이자, 혁신가들이 집결하는 글로벌 창업 축제로 키워나가겠다”고 말했다.