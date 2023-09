서울시립대, 프놈펜시 도시문제 해결 나선다

누온 파랏(NUON Pharat) 프놈펜시 부시장 등 부시장단 8명이 5일 서울시립대(총장 원용걸)를 방문하여 서울시립대와 프놈펜시 간 도시문제 해결을 위한 교육협력 강화를 논의하였다.

서울시립대에서는 원용걸 총장과 이신 국제도시과학대학원장 등 교수진이 참석하여 도시문제 해결을 위한 프로젝트에 관한 정보 교환 및 향후 협력 방안이 적극적으로 논의되었다.

누온 파랏 부시장은 “스마트시티 개발은 캄보디아의 도시문제 해결을 위해 중점적으로 추진하는 사업”이라며 스마트시티를 중심으로 한 교류협력을 강조하였다. 또한, 도시문제 해결을 위해 현지 시공무원 교육의 중요성을 언급하며 국제도시과학대학원(원장 이신)에서 운영하고 있는 서울시 국제협력 우호도시 시공무원 대상 석사학위과정에 감사의 말을 전하였다.

원용걸 총장은 프놈펜시의 학생 파견 및 행정적 지원에 대한 감사를 표명하였으며, 향후 지속적인 교육 및 연구 협력을 강조하였다. 특히, 서울시립대에서 현재 진행 중인 왕립프놈펜대학교(RUPP, Royal University of Phnom Penh)의 지속가능도시계획및개발학과(Department of Sustainable Urban Planning and Development) 운영 사업(이하 ⌜캄보디아 프놈펜왕립대학교 도시계획 전공 교육시스템 구축⌟ 사업)에 대한 협조를 요청하였다.

누온 파랏 부시장은 프놈펜시의 여러 도시문제 해결을 위해 “왕립프놈펜대학교(RUPP) 지속가능도시계획및개발학과(DSUPD) 교육과 프놈펜시 프로젝트 및 연구를 연계한다면 좋은 기회가 될 수 있을 것”이라고 향후 적극적인 협력 의지를 보였다. 또한 서울시립대-프놈펜왕립대-프놈펜시청 간 삼각협력을 통한 협력방안으로 “프놈펜시에서 진행하고자 하는 연구 및 소규모 파일럿 도시계획 사업을 프놈펜왕립대 도시계획학과의 수업 및 연구를 통해 진행하고자 한다”고 언급하며, 시립대 ⌜캄보디아 프놈펜왕립대학교 도시계획 전공 교육시스템 구축⌟ 사업이 프놈펜 도시전문가 육성에 기여하는 중요성을 강조하며 구체적인 협력 방안을 제시하였다.

한편, 서울시립대는 교육부가 지원하는 국제협력선도대학사업을 통하여 2021년부터 ⌜캄보디아 프놈펜왕립대학교 도시계획 전공 교육시스템 구축⌟ 사업을 운영하며 왕립프놈펜대학교와 협력해 캄보디아 최초의 독립된 도시계획학과를 설립 및 운영해오고 있으며, 프놈펜시에 학생봉사단을 파견하는 등 프놈펜시와 지속적인 협력관계를 맺어왔다.

또한 서울시립대 국제도시과학대학원은 서울시, 외교부, 환경부, 국토부 초청 개발도상국 중앙 및 시공무원 석사과정을 운영, 2023년 9월 기준 69개국 158개 도시 642명의 외국인 연수생이 졸업 및 재학중이다.