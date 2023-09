사이버한국외대, 언어교육 분야 석학 Hayo Reinders 교수 초청 콜로퀴엄 개최

사이버한국외국어대학교(총장 장지호) TESOL대학원과 영어학부는 오는 9월 9일(토) 오전 11시, 사이버한국외대 사이버관에서 제51차 콜로퀴엄을 개최한다.

이번 콜로퀴엄에는 미국 애너하임 대학교(Anaheim University)의 Hayo Reinders 교수를 초청해 ‘The role of computer games in fostering autonomy’ 라는 주제로 강연을 진행할 예정이다.

Hayo Reinders 교수는 현재 미국 애너하임 대학교와 태국의 킹 몽쿳 대학교(King Mongkut’s University of Technology Thonburi)의 TESOL 및 응용언어학 교수로 재직하고 있으며, 일본의 간다 외국어대학교(Kanda University of International Studies)의 연구 컨설턴트로서 언어 교육과 교육 기술 분야의 혁신적인 프로젝트를 주도하고 있다. 뿐만 아니라 국제 학술 저널 ‘Innovation in Language Learning and Teaching’의 편집장으로 활동하며 Palgrave Macmillan 출판사의 ‘New Language Learning and Teaching Environments’ 시리즈 편집을 맡기도 한 언어 교육 분야의 석학이다.

그는 이번 콜로퀴엄에서 게임이 학습자의 자율성을 장려하는 강력한 방법을 제공해 언어 학습에 영향을 미칠 수 있다는 측면의 교육적 기여에 대해 설명하고, 다양한 게임을 시연하며 교실 안과 밖에서의 활용법을 소개하는 등 그간의 연구 경험과 지식을 공유할 예정이다.

사이버한국외대 학부·대학원 재학생과 졸업생은 물론 TESOL, ESL, ELT 등 외국어 교육에 관심있는 사람이라면 누구나 콜로퀴엄에 참여할 수 있으며, 9월 7일(목)까지 온라인으로 사전 신청을 완료하면 된다.

사이버한국외국어대학교 TESOL대학원은 오는 11월 중순부터 2024학년도 1학기 신입생을 모집할 예정이다. TESOL대학원은 ‘국내 유일의 사이버대학교 TESOL대학원’으로 온라인 석사과정을 마치면 TESOL석사학위와 TESOL수료증을 동시에 취득할 수 있다.