'맛살♡' 왼팔에 한글 문신 깜짝…1.5만명 떼창에 감동한 라우브

“잠깐만, 잠깐만!” 공연이 중반에 달했을 무렵, 세계적인 팝스타 라우브(Lauv·29)가 다급히 외쳤다. 다음 곡인 ‘서머 나이츠(Summer Nights)’의 전주가 멈췄다. 이어 공연장 불이 켜지며 스탠딩석 한가운데 마련된 간이 무대에 그가 깜짝 등장했다. 관객들 사이에서 노래하는 그의 팬 서비스에 객석에선 환호가 터져 나왔다.

29일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 열린 라우브의 첫 단독 내한 공연은 처음부터 끝까지 관객과의 호흡으로 채워졌다. 사랑, 외로움, 불안 등 내면의 다양한 모습을 진솔하게 노래에 담는 싱어송라이터인만큼 무대에서도 자신의 감정을 드러내는 데 스스럼이 없었다. 그의 인기를 증명하듯 이날 공연은 전석 매진이었다.

탄탄한 라이브·힐링 음색 선보여…한글 문신 공개까지

지난 4일 발표한 신곡 ‘러브 유 라이크 댓(Love U Like That)’을 부르며 무대에 등장한 라우브는 관객들의 에너지를 온몸으로 느끼려는 듯 무릎을 꿇은 채 첫 곡을 마무리했다. “안녕, 한국”이란 짧은 인사를 건네고 바로 히트곡 ‘파리스 인 더 레인(Paris in the Rain)’을 이어갔다.

2018년 발매한 컴필레이션 앨범(곡 모음집) 타이틀인 이 곡은 국내에서도 음원 차트 상위권을 차지하며 지금의 라우브를 대중에 알렸다. 함성과 함께 1만 5000명의 우렁찬 떼창이 퍼지자, 그는 마이크를 객석으로 돌렸다. 감동한 듯 입을 틀어막는 모습을 보이기도 했다.

안정적인 라이브 실력 속에서 서정적인 그의 음색은 더욱 돋보였다. 화려한 무대 장치나 효과도, 무대 뒤편의 밴드 세션도 없었다. 오로지 목소리 만으로 무대 곳곳을 꽉 채워 나갔다.

‘퍽, 아임 론리(fuck, i'm lonely)’ ‘패러노이드(Paranoid)’ 등을 부를 땐 호소력 있는 가성을 선보이는가 하면, ‘체이싱 파이어(Chasing Fire)’ ‘타투스 투게더(Tattoos Together)’에선 발랄한 리듬에 맞춰 단단한 목소리를 장내에 분출했다. 곱슬머리는 땀에 흠뻑 젖었고 숨을 헐떡이며 말을 할 때도 있었지만, 노래할 때 만큼은 전혀 흔들림이 없었다.

팬 서비스에도 진심이었다. 공연 도중 무대 아래로 내려가 관객들을 두 팔로 안아주거나, ‘러브 유!(사랑해)’라 외치는 관객에 ‘러브 유 모어!(내가 더 사랑해)’라고 답했다. 노래를 부르다 왼팔에 한글로 ‘맛살♡’라고 새긴 문신을 공개해 웃음을 자아내기도 했다. 그는 지난해 10월 ‘슬로우 라이프 슬로우 라이브’ 공연 참석 차 내한했다가 게맛살을 먹고 감동해 문신을 새긴 것으로 알려졌다.

'스틸 더 쇼' 무대엔 커플 이벤트…노래 후 눈시울 붉혀

이날 관객들이 가장 기대했던 곡 중 하나는 최근 700만 관객을 돌파한 애니메이션 '엘리멘탈'의 주제곡 ‘스틸 더 쇼(Steal The Show)’였다. 라우브가 작사·작곡에 참여한 데다 그의 보컬이 영화 속 주인공의 설레는 사랑을 잘 표현해냈다. 특히 영화가 흥행하면서 큰 사랑을 받게 됐는데, 국내 최대 음원 플랫폼 멜론의 종합 차트에선 쟁쟁한 아이돌 노래들을 뚫고 10위권에 안착했다.

직접 건반을 치며 ‘스틸 더 쇼’를 부른 라우브는 한 커플을 무대 위로 불러내 프러포즈 이벤트를 펼쳤다. 관객들은 노래를 따라 부르며 커플을 축하해줬다. 노래를 마친 라우브는 감동이 가시지 않은 듯 몇 초간 얼굴을 감싸고 눈물을 훔치기도 했다.

다만, 공연이 끝난 후 아쉬움을 토로한 관객도 다수 있었다. ‘가장 기대했던 곡인데 전광판엔 커플만 비춰줘서 집중이 어려웠다’ ‘10만원 넘는 돈을 내고 프러포즈 들러리를 섰다’는 후기가 온라인을 중심으로 나왔다. 주최 측은 해당 이벤트에 대해 “아티스트(라우브)가 직접 준비한 부분”이라고 밝혔다.

첫 정규 앨범의 첫 번째 트랙인 ‘드럭스 & 디 인터넷(Drugs & The Internet)’을 부르기 전 라우브는“일이 잘 안 풀리고 삶이 힘들어 (SNS) 팔로워나 ‘좋아요’ 수 등에 집착했던 때가 있었는데 그 당시 쓴 곡”이라고 소개했다. 그러면서 “당시엔 친구, 가족 등 주변의 소중한 사람들을 신경 쓰지 않았는데, 지금 그것을 후회한다”고 털어놨다.

'조금 더 나은 나'가 되는 건 어떤 기분일지 상상한다는 노래 가사처럼 그의 용기 있는 변화는 어느덧 관객들을 위로하고 있었다. 마지막 앙코르곡 ‘아이 라이크 미 베터(I Like Me Better)’를 부르며 그는 관객에게 전하고픈 메시지를 무대 뒤 화면에 적었다.

“Love is my answer.(제가 찾은 답은 사랑입니다.)”