사이버한국외대, 미시간 주립대 Peter De Costa 교수 초청 콜로퀴엄 개최

사이버한국외국어대학교(총장 장지호) 영어학부와 TESOL대학원은 오는 8월 16일(수) 18시, 사이버한국외대 소강당에서 제48차 콜로퀴엄을 연다.

이번 콜로퀴엄에서는 미국 미시간 주립대학교(Michigan State University, MSU)의 Peter De Costa 교수를 초청해 ‘The Emotional Turn in Second Language Teacher Education’ 이라는 주제로 강연을 진행한다.

Peter De Costa 교수는 미시간 주립대학교 Second Language Studies and TESOL 프로그램의 부교수로서, 제2언어 습득(SLA)에서 정체성과 이념의 역할에 대해 주로 연구하고 있다. 그는 국제 공용어로서의 영어와, 이민자의 ESL(English as a second language) 학습을 위한 문화적 관련성 있는 교수법 등 응용언어학의 다양한 주제들에도 집중해왔다. 또한 TESOL 분야 국제 학술지인 〈TESOL Quarterly〉의 공동 편집장을 맡고 있으며, 2023-2024 미국응용언어학협회(American Association for Applied Linguistics, AAAL)의 차기 회장으로 당선되는 등 TESOL 분야의 저명한 학자이다.

이번 콜로퀴엄에서 Peter De Costa 교수는 약 한시간 반에 걸쳐 제2언어 교사의 감정에 대하여 사회정치적인 차원에서의 연구들을 검토하고, 기존 연구 결과들을 통해 제2언어 교사 연구 지형이 어떻게 풍부해질 수 있는지에 대해서도 살펴볼 예정이다. TESOL, ESL, ELT 등 외국어 교육에 관심있는 사람이라면 누구나 콜로퀴엄에 참석할 수 있으며, 8월 13일(일)까지 온라인을 통해 참가 신청서를 제출하면 된다.

한편 사이버한국외대는 8월 17일(목)까지 2023학년도 2학기 신·편입생을 추가 모집한다. 모집에 관한 자세한 사항은 대학 입학지원센터를 통해 확인할 수 있으며, 전화, 이메일 및 카카오톡 채널을 통해 개별 상담 또한 가능하다.