한국 여자축구 대표팀이 '간판' 지소연(수원FC), 박은선(서울시청) 등 베테랑들을 앞세워 2023 국제축구연맹(FIFA) 호주·뉴질랜드 월드컵에 도전한다.대한축구협회는 지난 5일 이번 여자 월드컵에 나설 23명의 최종 명단을 발표했다.지소연, 조소현 등은 2015년 캐나다, 2019년 프랑스 대회에 이어 이번이 생애 3번째 월드컵 도전이다.20일 개막하는 이번 대회에서 조별리그 H조에 묶인 콜린 벨(62) 감독이 이끄는 한국대표팀은 25일 콜롬비아, 30일 모로코, 다음 달 3일 독일과 맞붙는다.여자대표팀은 2015년 캐나다 대회 이후 8년 만에 16강 진출에 도전한다.

◇한국 대표팀 2023 여자월드컵 경기일정

▶한국 vs 콜롬비아 25일 오전 11시

▶한국 vs 모로코 30일 오후 1시

▶한국 vs 독일 8월3일 오후 7시