[아이랑GO] 하와이 전통춤 ‘훌라’ 하와이 안 가도 배울 수 있어요

아이가 “심심해~”를 외치며 꽁무니를 따라다닌다고요? 일기쓰기 숙제하는데 ‘마트에 다녀왔다’만 쓴다고요? 무한고민하는 대한민국 부모님들을 위해 ‘소년중앙’이 준비했습니다. 이번 주말 아이랑 뭘할까, 고민은 ‘아이랑GO’에 맡겨주세요. 이번엔 여름 대표 휴양지 하와이의 전통춤 ‘훌라’를 배워 볼까요.

머리부터 발끝까지 훌라댄서 변신

태평양 한가운데에 있는 세계적인 휴양지 ‘하와이’의 전통춤 ‘훌라(Hula)’는 하와이어로 ‘춤’ ‘춤추다’라는 의미다. 문자가 없었던 고대 하와이인들은 이야기나 역사를 전달하고, 제사를 지내는 등의 목적으로 하와이안 챈트(Chant)·노래·리듬에 맞춰 우아한 손동작과 몸짓을 이용해 훌라를 했다. 미국심장협회의 ‘2019 고혈압 과학 세션’ 발표에 따르면 훌라는 혈압을 낮추는 효과가 있다. 또한 몸의 유연성을 키워주고 심신안정에도 좋은 영향을 미친다.

서울 잠실·마포에서 와이키키훌라클럽을 운영하며 클래스를 진행하는 훌라댄서 여구르르(손여경) 선생님이 소중 학생기자단에게 훌라를 소개했다. “훌라는 알로하(Aloha) 정신과 맞닿은 춤이에요. 하와이 인사말인 알로하는 존재를 뜻하는 ‘Alo’와 생명을 뜻하는 ’ha’가 합쳐진 말로, 생명을 서로 나눈다는 뜻을 가지고 있죠. 그 자체가 알로하 정신이지만, 알로하 알파벳 철자를 이용해 Akahai(배려)·Lokahi(조화)·O’olu’olu(기쁨)·Ha’aha’a(겸손)·Ahonui(인내)로 알로하 정신을 표현하기도 하죠.”

훌라는 고대 훌라인 ‘훌라 카히코(Hula Kahiko)’와 현대의 ‘훌라 아우아나(Hula ‘Auana)’로 나뉜다. 훌라 카히코는 서양 문명이 하와이에 들어오기 전의 전통춤으로, 하와이안 전통 타악기를 사용해 올리(Oli)라는 하와이안 챈트에 맞춰 경건하게 춤춘다. 훌라 아우아나는 19세기에 들어온 서양 문명의 영향을 받아 현대적인 스타일로 발전한 춤이다. 하와이어나 영어로 된 다양한 노래에 사랑·자연에 대한 이야기를 담고, 우쿨렐레·기타·베이스 등의 현대 악기를 사용한다. 또 훌라 카히코와 다르게 미소를 지으며 더 화려한 의상과 다양한 액세서리를 착용한다.

훌라 의상과 액세서리에는 나무껍질로 만든 천인 카파(Kapa)를 사용한 스커트 파우(pā’ū), 목에 거는 꽃 레이(Lei)와 꽃핀 등이 있다. 레이는 꽃 외에도 잎사귀·조개껍데기·깃털 등 다양한 재료로 목·어깨·머리에 두를 수 있게 만든다. 오늘날 파우는 카파 대신 면으로 만들며, 무무(Mu’u mu’u)라는 긴 드레스도 많이 입는다. “하와이 사람들은 일상복을 입고 훌라를 추기도 해요. 다만 파우나 무무를 입고 춤추면 훌라 특유의 골반 움직임이 돋보이는 효과가 있어요.”

훌라에 사용하는 하와이안 전통 타악기 이푸(Ipu): 목이 좁은 박으로 만들어 왼손으로 이푸를 잡고, 오른 손바닥과 손가락을 이용해 아랫부분을 치며 소리를 낸다. 푸일리(Pu'ili): 대나무로 만들었으며, 손잡이 부분을 제외하고 나머지는 쪼개어져 있다. 푸일리를 한손 또는 양손에 쥐고 바닥을 두드리거나 서로 부딪히고, 신체 일부분을 치면서 소리를 낸다. 울리울리('Uli'uli): 카파로 만든 상단에 새의 깃털을 붙이고 등나무로 만든 손잡이 아랫부분은 조롱박이나 코코넛으로 만들어 그 안에 씨앗·자갈 등을 넣는다. 손잡이 부분을 잡고 흔들거나 신체 일부분을 치면서 소리를 낸다.

훌라의 기본자세는 ‘아이하아(‘Ai ha’a)’다. 먼저 가슴을 펴고 허리를 곧게 세우며 어깨에 힘을 뺀 뒤 다리를 골반 너비로 벌리고, 두 손은 가볍게 주먹을 쥐어 허리에 댄다. 무릎을 살짝 구부리는데 상체와 엉덩이를 앞뒤로 내밀지 않게 주의한다. 여기서 훌라 스텝인 카오(Ka’o)·카홀로(Kāholo)·헬라(Hela) 등이 시작된다.

“카오는 제자리에서 골반을 좌우로 흔들며 무게 중심을 이동해요. 카홀로는 카오와 같은 방법으로 골반과 무게 중심을 이동한 뒤, 4박자에 맞춰 오른발·왼발·오른발·왼발로 한 번 이동했다가 반대로 4박자로 왼발·오른발·왼발·오른발 이동합니다. 헬라는 골반과 무게중심을 한쪽에 두고 한쪽 발을 앞 사선으로 내밀었다가 다시 제자리로 가져오는 거죠. 왼발과 오른발을 번갈아 반복하면 4박자 헬라 한 세트가 완성됩니다. 발이 지면에 닿을 때 뒤꿈치를 살짝 들어 올리고 아이하아 자세를 유지해줘요.”

기본자세와 스텝을 연습한 소중 학생기자단이 하와이 출신 가수 찰스 카이포(Charles Kaipo)가 1962년 발매한 훌라 노래 ‘My Little Grass Shack(나의 작은 오두막집)’ 1절에 맞춰 훌라 아우아나를 췄다. “훌라는 과거에 언어 대신 사용했고, 손 움직임에 따라 의미가 있어요. 이를 ‘훌라 핸즈’ ‘훌라 핸드모션’이라고 해요. 전주 땐 카홀로를 하면서 손으로 파도가 치는 것을 표현해요. 양손을 가슴 높이에 둔 다음, 오른쪽으로 부드럽게 물결이 찰랑찰랑 움직이는 것처럼 움직이죠. 오른쪽으로 갔다가 다시 왼쪽으로 이동하면서 손을 움직여요.”

첫 소절 ‘I want to go back to my little grass shack in Kealakekua, Hawaii(하와이 케알라케쿠아에 있는 나의 작은 오두막집으로 돌아가고 싶어요)’는 오른손을 엄지 척 한 다음 뒤로 두 번 찌르며 카홀로로 오른쪽으로 이동해 돌아가고 싶다는 걸 표현한다. 양손을 모아 삼각형 집 모양을 두 번 만들면서 카홀로로 왼쪽으로 움직인다. 하와이, 즉 대지(大地)를 표현할 때는 오른팔을 들어 귀에 붙이고, 왼팔은 가슴 높이로 앞으로 뻗어 오른쪽에서 왼쪽으로 옮기며 카홀로로 오른쪽으로 이동한다. 반대 방향으로도 똑같이 한다.

두 번째 소절은 ‘I want to be with all the kanes and wahines that I knew long ago(내가 알고 지낸 모든 카네(남자), 와히네(여자)들과 함께 있고 싶어요)’다. “남자는 오른팔을 위로, 왼팔을 아래로 하며 등호 표시를 만들어요. 여자는 두 손으로 머리를 만들고 일직선의 몸통을 만들며 내려줍니다. 이때 스텝은 헬라예요. 그다음 카오 스텝으로 오른손을 오른쪽 관자놀이에 대고 생각하는 포즈를 취하고, 왼손 손등으로 오른 팔꿈치를 대주고 시선은 왼쪽 사선을 바라봅니다. 반대 방향으로도 똑같이 해요.”

세 번째 소절은 ‘I can hear old guitars a playing, on the beach at Hōnaunau(호나우나우 해변에서 옛 기타 소리를 들을 수 있어요)’다. “오른손을 귀에 대 소리를 듣는 포즈를 취하고, 왼손을 왼쪽 위 45도로 들어 오른쪽으로 4박자 카홀로 스텝을 밟아요. 다시 왼쪽으로 4박자 카홀로 스텝을 밟을 때는 기타 치는 포즈를 취합니다. 이어서 전주의 파도 핸드모션을 그보다 더 땅쪽 방향으로 하며 카홀로 스텝과 함께 해변을 표현해요.”

마지막 소절 ‘I can hear the Hawaiians saying Komomai no kāua I ka hale welakahao(옛 하와이 사람들이 말하는 소리가 들려요. 우리 집에 와서 즐겁게 놀아요)’에서는 먼저 오른손을 귀에 대고, 왼손을 왼쪽 위 45도로 들어 오른쪽으로 4박자 카홀로 스텝을 해요. 왼쪽으로 카홀로 스텝을 밟으면서 양손을 입 가까이에 가져간 후 앞으로 내민다. 헬라 스텝을 하면서 양손을 허리 위치에서 앞으로 내밀어 오라고 왼쪽 한 번, 오른쪽 한 번 손짓한다. 마지막으로 즐겁게 놀자는 표현은 두 팔로 가슴을 감쌌다가 다시 앞으로 펼쳐주면 된다.

소중 학생기자단은 반복 연습하며 합을 맞추면서 여구구르 선생님에게 훌라를 잘 추는 방법을 물었다. “요즘 SNS에서 훌라 클래스를 많이 찾아볼 수 있어요. 훌라댄서나 하와이 관련 단체를 통해 훌라를 배우면 실력이 늘 거예요. 무엇보다 미소를 가득 띠고 즐거운 마음으로 훌라를 추는 게 중요해요. 박자를 못 맞춰도, 동작을 틀려도 괜찮으니까 훌라 그 자체를 즐겼으면 합니다.”