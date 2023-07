[아이랑GO] 2824억짜리 '4세대 나이스', 개통 첫날부터 오류 잇따라…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



2824억짜리 '4세대 나이스', 개통 첫날부터 오류 잇따라

전국 초·중·고 등 교육기관에서 쓰는 교육행정정보시스템인 4세대 나이스(NEIS)의 오류가 잇따르며 다수 학교에서 혼란이 벌어졌어요. 2824억원을 들여 약 3년간 개발해 6월 22일 개통한 나이스는 첫날부터 접속 오류, 타 학교의 중간·기말고사 답안 출력, 학생 성적 기록 이관 미비 등 여러 오류가 발생했죠. 국회 교육위원회에 따르면 6월 28일까지 접수된 4세대 나이스 개선 요구는 4729건에 달합니다. 전국초등교사노동조합 설문 결과 초등 교사 89.2%가 불만족스럽다고 답했으며, 97.1%가 개통 시기가 부적절하다고 봤죠.

나이스(NEIS) 교육행정을 디지털화해 효율성과 투명성을 높이자는 취지로 2002년 도입된 종합 교육행정정보시스템으로, 영문 표기인 National Education Information System을 줄여 나이스(NEIS)라고 불러요. 전국 1만여 초·중·고교 및 유치원·특수학교·교육청·교육부가 연결돼, 교육행정과 교무·학사 관련 업무를 전자적으로 연계 처리할 수 있죠. 총 34종의 교육제증명 정보 확인, 학생 지도 자료 누적 관리, 교육정책 수립·시행·관리·분석 등 다양합니다. 2023년 6월 4세대가 공개됐으나 첫날부터 오류가 잇따랐어요.

Whoops!

While the conservative Yoon Suk Yeol administration is preparing to normalize public education starting with banning overly hard questions for the College Scholastic Ability Test (CSAT), the fourth-generation education administration system called “NEIS” crashed last week.

conservative: 보수적인. “진보적인”은 liberal, progressive

administration: 행정, 행정부

prepare: 준비하다(=ready, put together)

normalize: 정상화하다(=put ~ back on track)

public education: 공교육. 사교육은 private education

starting with~: ~부터 시작해서

ban: 금지하다, 막다(=prohibit, forbid, disallow, bar)

overly: 너무, 지나치게(=too, extremely, excessively, unduly)

College Scholastic Ability Test (CSAT): 대입수능시험

fourth-generation: 4세대의

crash: 고장나다, 다운되다, 먹통이 되다(=break down)

耗资2824亿韩元打造的“第4代 NEIS”系统上线首日问题频出

供全国中小学等教育机构使用的第4代NEIS教育行政信息系统上线首日就出现不少问题,让很多学校都陷入混乱。耗资2824亿韩元、费时3年打造的这套系统,在6月22日上线当天就出现无法登录、错印其他学校期中期末考试答案、缺少学生成绩记录交接功能等各种问题。根据国会教育委员会公布的资料,截止到6月28日,已经收到4729条系统改善意见。全国小学教师工会进行的问卷调查结果显示,小学教师当中有89.2%对该系统不满意,97.1%认为系统投入使用的时机不合适。

耗资 [hào zī] 돈을 들이다

系统 [xì tǒng] 시스템

期中考试 [qī zhōng kǎo shì] 중간고사

期末考试 [qī mò kǎo shì] 기말고사

成绩 [chéng jì] 성적