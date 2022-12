[아이랑GO] 한국 축구 대표팀 16강 진출로 카타르 월드컵 마무리…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

한국 축구 대표팀 16강 진출로 카타르 월드컵 마무리

대한민국 축구 국가대표팀이 2022 카타르 월드컵에서 16강 진출이란 성과를 거뒀어요. 12월 6일 브라질과의 16강전에서 1대 4 패배를 끝으로 대회 일정을 마무리했죠. 사상 첫 원정 월드컵 8강은 불발됐지만, H조 최약체로 꼽히던 한국은 불굴의 의지로 세 번째 16강 진출에 성공했죠. 포르투갈전(3일)에서 극적인 역전승을 거둔 뒤 흔든 태극기에 적힌 "중요한 건 꺾이지 않는 마음"이란 문구도 화제였어요. 축구대표팀의 다음 목표는 제18회 아시안컵입니다.

AFC 아시안컵 1956년 출범한 아시아축구연맹(AFC)이 주관하는 아시아 지역 축구 국가대항전으로, 4년마다 열립니다. 본선 진출 24개국 4팀 6개조 편성 후 조별리그로 진행되죠. 한국은 1956년 AFC 아시안컵 초대 대회와 한국이 개최했던 1960년 2회 대회에서 우승을 거뒀어요. 2023년 6월 16일 시작되는 18회 아시안컵 본선 개최지는 10월 17일 말레이시아 콸라룸푸르에서 열린 집행위원회에서 2022 FIFA 월드컵을 개최한 카타르로 결정됐어요.

Malicious comments

Malicious comments are inundating cyberspace after Team Korea lost to Ghana 2-3 and tied Uruguay 0-0. Nevertheless, Taeguk Warriors snatched a precious 2-1 victory in an uphill battle against Portugal on Dec. 3.

malicious: 악의적인(=ill-minded, ill-natured, vicious, spiteful, malevolent)

comment: 코멘트, 논평, 댓글(=remark, reply)

inundate: 범람하다, 넘치다(=flood, overflow)

Team Korea: 한국팀. 흔히 ‘태극전사’(=Taeguk Warriors)라고도 부름

lose to~: ~에게 지다, 패하다(=be defeated by~)

tie: 비기다(=draw)

nevertheless: 그럼에도 불구하고(=regardless, despite)

snatch: 낚아채다, 거머쥐다

precious victory: 소중한 승리

uphill battle: 힘든 싸움

韩国国家队以16强战绩结束卡塔尔世界杯征程



大韩民国男足国家队在2022卡塔尔世界杯上取得了进入16强的战绩。国家队在12月6日与巴西队进行的16强比赛中以1比4告败,结束了本次世界杯的征程。虽然史上首次远征世界杯没能进入8强,但是被称为H组最弱队伍的韩国队凭借不屈的意志,第三次成功晋级16强。在与葡萄牙的比赛(3号)戏剧性的反败为胜之后,挥舞的太极旗上写着“最重要的是不屈不挠的心”,一度被大家热议。男足国家队的下一个目标是第18届亚洲杯比赛。

恶意回帖 [è yì huí tiě] 악플

世界杯 [shì jiè bēi] 월드컵

不屈不挠 [bù qū bù náo] 불요불굴하다. 즉, 한번 먹은 마음이 확고하여 흔들리거나 굽혀지지 않다.

戏剧性 [xì jù xìng] 극적인

反败为胜 [fǎn bài wéi shèng] 역전승