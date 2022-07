이준석, 경주서 당원과 순두부 회식…"그 섬에 있는 누구보다 개혁적"

국민의힘 중앙윤리위원회로부터 당원권 정지 6개월의 중징계를 받은 뒤 전국을 돌며 당원과 지지자들을 만나고 있는 이준석 국민의힘 대표가 28일 경북 경주를 찾았다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북에 경주 시내의 한 두부요리집에서 당원·지지자 20여명과 만나고 있는 사진을 올린 뒤 "경주에서 당원들과 순두부 회식을 했다"고 밝혔다.

이 대표는 이어 "한가지 확실한 것은 당원들은 미래를 원하고 공정한 경쟁을 원한다는 것"이라며 "그 섬에 있는 어느 누구보다도 지역의 당원들이 오히려 가장 개혁적이고 당을 걱정하고 있다"고 했다. 이 대표와 갈등의 날을 세우고 있는 '윤핵관(윤석열 핵심 관계자)'을 겨냥한 것으로 풀이된다.

그러면서 "may the 보수 be with you(보수가 당신과 함께 있기를)"라고 덧붙였다.

이 대표는 이날 윤핵관으로 분류되는 이철규 국민의힘 의원과 날선 신경전을 벌이기도 했다. 이 대표가 윤핵관들을 비판하며 "양두구육(羊頭狗肉·겉만 번지르르하고 속은 변변치 못 함)'이라는 표현을 쓴 것에 대해 이철규 의원은 "지구를 떠나겠다는 사람이 아직도 혹세무민(惑世誣民) 하면서 세상을 어지럽히니 앙천대소(仰天大笑)할 일"이라고 비판했다.

이에 대해 이 대표는 "오늘 국민들이 이 지경이 될 때까지 대통령을 잘못 보좌해온 사람 하나를 더 알게 될 것 같다"며 "그간 고생하셨는데 덜 유명해서 조급하신 것 같다"고 했다. 그러면서 "상대하지 않고 당원들을 만나러 또 출발하겠다"고 했다.

한편, 이 대표는 지난 8일 당 윤리위에서 중징계를 받은 뒤 한 달 가까이 전국을 돌며 당원·지지자들을 만나며 장외에서 활발하게 여론전을 펼치고 있다. 지금까지 제주와 목포, 순천, 광주, 진주, 창원, 부산, 춘천, 전주, 포항 등을 방문해 지지자들을 만났다.