[라이프 트렌드&] 40대부터 행복한 노후의 삶 준비하세요

서울대, 제3기 인생대학 13기 수강생 모집

서울대학교 노화·고령사회 연구소에서는 서울대학교 교수들과 각 분야 전문가들의 강연을 통해 노년기 삶을 배우고 준비하는 제3기 인생대학(University of the Third Age)의 13기 수강생을 모집한다. 제3기 인생은 퇴직 이후 또는 40대 이후에 활기차고 건강하게 지내는 시기를 의미한다. 이 과정은 은퇴에 대한 준비가 은퇴 이후 삶의 질에 결정적인 영향을 미친다는 점에 주목해서 준비됐으며, 노년의 삶을 준비하는 40대 이후의 일반 시민이 대상이다.

2009년에 시작한 제3기 인생대학은 2개 학기, 총 1년 기간의 프로그램을 통해 노년기 삶에 대한 이해의 폭을 넓히고 동기생과의 유대를 쌓게 된다. 대표적인 과정으로는 건강과 활력을 지키는 데 도움이 될 운동 및 건강 관련 프로그램, 상속·증여와 같은 자산 관리 필수 지식, 성악 및 역사와 같은 문화 교양 수업을 들 수 있다. 졸업 이후에도 합창단·댄스스포츠회·산악회·봉사활동회·골프동호회·문화유적답사회 등을 통해 수강생과의 교류활동을 이어간다.

과정은 오는 5월 17일부터 12월 6일까지 22주 동안 서울대 체육문화연구동에서 진행한다. 등록비와 지원에 관한 자세한 사항은 서울대학교 인생대학 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.