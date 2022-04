"너무 하얗다"던 그 그래미 아니었다…종합 트로피 4개, 백인 0

2년 연속 같은 자리에서 미끄러졌다. 그래미 시상식에 후보로 올랐던 BTS가 지난해에 이어 올해도 수상에 실패했다.

3일(현지시간) 오후 미국 라스베이거스에서 열린 제 64회 그래미 시상식에 참석한 BTS는 2년 연속 후보로 오른 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 트로피를 결국 쥐지 못했다. 트로피는 '키스미 모어'를 부른 도자 캣과 시저(SZA)에게 돌아갔다. 도자캣은 "팬들이 아니었다면 저는 이 자리에 없었을 것"이라며 "(함께한 SZA에게) 너는 내 모든 것"이라고 공을 돌렸다.

올해 그래미 시상식은 2020년 10월부터 2021년 8월까지 발매된 음악을 대상으로 수여했다. ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 상은 팝 부문 트로피 중 하나로, 솔로 가수를 제외하고 그룹 중 퍼포먼스가 뛰어난 팀에 주는 상이다. 콜드플레이(‘하이어 파워’), 저스틴 비버·베니 블랑코(‘론리’),토니 베넷·레이디 가가(‘아이 겟 어 킥 아웃 오브 유’) 등과 나란히 후보에 올랐던 BTS는 객석에서 수상자에게 박수를 보냈다.

그래미가 달라졌어요… 사회도, 트로피도 '백인 일색' 아니었다

비백인, 장르 음악에 비우호적이라는 평이 많고, 지난해에는 보이콧으로 크게 홍역을 치른 그래미 시상식은 올해 다소 달라진 모습을 보였다. '#GrammysSoWhite'(그래미는 너무 하얗다)는 해시태그까지 만들어질 정도로 비판이 심했던 '백인 일색'의 그래미가 아니었다. 사전 시상식 사회는 흑인 영화배우이자 감독인 레버 버튼이 맡았고, 본 시상식은 남아프리카공화국 출신 코미디언 트래버 노아가 진행했다. 사전 시상식 첫 무대는 블루스, 재즈, 포크, 전통음악, 가스펠 등 다양한 분야, 다양한 인종의 아티스트들이 꾸몄고, 본 시상식에선 브루노 마스와 앤더슨 팩이 함께한 팀 실크소닉이 첫 무대 공연자로 등장했다.

'주요 부문'으로 여겨지는 종합부문 4개 트로피의 주인에도 백인은 없었다. '올해의 노래'로 실크소닉의 '리브 더 도어 오픈'을 꼽으며 시작한 종합부문 시상은 ‘최고의 신인’에 올리비아 로드리고, '올해의 레코드'에 실크소닉의 '리브 더 도어 오픈'을 두 번째로 불렀고, 마지막으로 '올해의 앨범'에는 존 바티스트의 '위 아'를 호명했다. 실크소닉과 존 바티스트는 흑인, 올리비아 로드리고는 필리핀계 혼혈 미국인이다.

존 바티스트는 픽사 애니메이션 '소울'의 음악을 작곡하기도 한, 미국의 재즈 아티스트다. 그는 트로피를 받아들고 "와… 감사합니다. 저는 최고의 음악인, 아티스트, 댄서, 연기자가 있다고 생각하지 않는다. 예술 창작은 주관의 영역이고, 가장 필요한 때에 사람들에게 다가가는 것 뿐"이라며 "노래, 앨범이 그 때 가장 필요로 하는 사람을 찾아가는 거라고 생각한다"고 겸손하게 말했다. 그는 "많은 사람들이 앨범에 함께해줬다"며 프로듀서(라이언 린)를 무대 위로 부르기도 했고, "다들 계속합시다. 자기 자신이 되세요"(Let's just keep going. Be you!)"라며 말을 맺었다.

3대 시상식 첫 석권 노렸던 BTS… 아쉽게 실패

그래미 시상식은 해마다 전미 레코딩예술과학아카데미 주최로 열리는 미국의 음악 시상식이다. 이름도 축음기(그라모폰)에서 유래했다. 빌보드 뮤직어워즈, 아메리칸 뮤직어워즈와 함께 '3대 음악 시상식'으로 불리지만, 지금까지 한국 대중음악 가수가 수상에 성공한 적은 없었다. '강남스타일'로 2012년 아메리칸 뮤직 어워즈(뉴미디어 어워즈)와 2013년 빌보드 뮤직 어워즈(스트리밍 송)를 먼저 받았던 싸이도 그래미에는 가까이 가지 못했다. BTS는 이번 수상으로 아시아 가수 최초로 ‘3대 음악상’을 모두 받은 아티스트가 될 거란 기대가 높았지만, 올해는 이루지 못했다.

BTS의 그래미 시상식 참석은 올해가 4번째다. BTS는 2019년 61회 그래미 시상식에 ‘베스트 알앤비 앨범’ 시상자로 처음 얼굴을 비춘 이후 2020년 62회 그래미에서는 릴 나스 엑스와 함께 ‘올드 타운 로드’ 무대를 꾸몄고, 올해와 같은 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 부문 후보였던 지난해 63회 그래미 시상식에선 ‘다이너마이트’ 공연을 펼쳤다. 지난해 공연은 코로나19로 인해 현장 공연이 아닌 서울에서 촬영한 영상으로 선보였다.

수상에는 실패했지만, 기존에 사전 시상식에서 발표하던 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문은 올해 본 시상식 행사로 옮겨지며 달라진 위상을 보였다. 시상식 전 BTS는 하이브 방시혁 의장과 함께 레드카펫에 등장했다. 이 자리에서 RM은 "그래미는 음악 산업 동료들의 투표로 주어지는 상이기 때문에 의미가 크다. 지난 2년간 매우 지치고 힘들었는데, 그래미 상을 받는다면 모두 보상받을 것 같다"고 영어로 말했다.

BTS는 이날 시상식에서 실크소닉, 올리비아 로드리고에 이어 세 번째 무대를 장식했다. BTS가 그래미 무대 현장에서 단독 무대를 꾸미는 건 올해가 처음이다. 천장에서 정국이 내려오며 노래를 시작했고, 게임기 앞에 앉아있는 진의 모습에 이어 올리비아 로드리고와 나란히 앉아 속삭이다 갑자기 카드를 날리는 뷔의 퍼포먼스로 무대를 열었다. 올 블랙 수트를 차려입은 BTS가 대규모 댄서와 합동으로 안무를 펼치며 무대를 마무리하자 객석에선 기립 박수가 터졌다.

BTS는 시상식 도중 사회자 트레버 노아의 객석 인터뷰 때 다시 한번 등장했다. 그 자리에서 트레버 노아는 자신의 한국어 공부 이야기를 꺼내며 '오징어 게임'의 '무궁화꽃이 피었습니다'를 직접 발음해보여 눈길을 모았다.

이날 시상식에는 러시아의 침공으로 전쟁중인 우크라이나의 평화를 기원하는 음악인들의 발언도 이어졌다. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 영상으로 등장해 "음악으로 죽음 뒤의 적막을 채워달라"며 "부서진 도시들(의 사람들)은 이미 전설이지만, 그들이 살아서 그래미 무대에 서 있는 여러분들처럼 자유로워지는 꿈을 꾼다"고 밝혔다. 젤렌스키 대통령의 영상이 끝난 다음 미국 R&B 가수 존 레전드와 우크라이나 가수 미카 뉴튼이 우크라이나 국기가 펼쳐진 무대 위에서 자유를 염원하는 내용의 '프리'를 함께 부르기도 했다.