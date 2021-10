[시선집중] 청소년의 유방암 예방 위한 건강한 생활습관 형성 돕는다

아모레퍼시픽, 유방암 예방의 달 맞아 ‘핑크리본 캠페인’ 진행

아모레퍼시픽은 한국유방건강재단과 10월 유방암 예방의 달을 맞아 ‘나의 건강한 아름다움을 위해 스스로 몸과 마음을 움직이자(Move yourself, For your pink life)’를 슬로건으로 정하고 ‘핑크리본 캠페인’을 진행한다.

댄스 기부 ‘핑크 무브 챌린지’ 이달 말까지 / 적립된 기부금은 저소득 여성 가정에 사용 / 청소년 건강 돕는 ‘핑크투어 스쿨’도 진행



이번 ‘핑크리본 캠페인’에서는 2차 성징이 발현한 10대 청소년이 자신의 가슴 건강에 관심을 갖고, 유방암 예방을 위한 건강한 생활습관을 조기에 형성할 수 있도록 ‘핑크 무브 챌린지’와 ‘핑크투어 스쿨’을 기획했다.

이달 한 달간 진행하는 핑크 무브 챌린지는 기부가 이뤄지는 ‘댄스챌린지’로 안무 영상을 개인 SNS에 업로드해 참여할 수 있다. 챌린지 안무는 안무가 리아킴이 유방암 자가진단 패턴을 접목한 스트레칭 동작을 모티브로 만들었다.

춤추며 가슴 건강도 챙길 수 있는 핑크 무브 챌린지를 알리고 기부에 동참하고자 가슴 춤으로 유명한 방송인 안영미, 댄스 크리에이터 땡깡 등이 챌린지에 참여했다. 참여자 수에 따라 적립된 기부금은 서울시립십대여성건강센터를 통해 저소득 가정 여성 청소년의 건강을 위해 사용할 예정이다.

핑크투어 스쿨은 서구화된 식습관으로 젊은 유방암 환자가 늘어나는 최근 상황을 고려해 10대 청소년이 올바른 생활습관을 형성할 수 있도록 독려하는 온라인 참여형 캠페인이다. 성인을 대상으로 유방암 정보와 자가검진법을 교육한 ‘핑크투어’ 프로그램의 대상을 가슴 건강의 중요성이 높아지는 10대 청소년까지로 그 범위를 확대하고 눈높이에 맞춰 프로그램을 구성했다.

다음 달까지 진행하는 핑크투어 스쿨은 공식사이트(pinktourschool.com), 카카오톡 플러스 친구에서 참여할 수 있다. 건강 미션을 수행하거나 크루 활동에 참가한 청소년은 활동 수료증, 봉사활동 인증서 등을 발급받을 수 있다.