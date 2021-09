대진대학교(총장 임영문)는 기계공학과 권혁홍 교수가 지난 10일 한국과학기술단체총연합회 주관하고 과학기술정보통신부가 후원하는 '2021 과학기술연차대회'에서 공학분야‘과학기술 우수 논문상’을 수상했다고 14일 밝혔다.

‘과학기술 우수논문상’은 매년 창의적 연구활동으로 국내 학술지에 우수 논문을 발표한 과학기술자를 선정하는 상이다. 한국과학기술단체총연합회에 가입된 400여개 회원 학회에서 지난해 발표된 논문을 1편씩 추천받아 분야별 전문위원회와 종합위원회가 절대평가를 거쳐 최종 선정한다.

권혁홍 교수는 한국생산제조학회로부터 'Heat Shields Fused with Embossed and Press Formed Al Alloy Sheets for Automobiles'에 관한 논문을 추천받아 올해의 과학기술 우수논문상 수상자로 선정됐다.