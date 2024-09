총리설→재검토설 묻자···김진표 "답을 안 하는게 좋겠다"

차기 총리로 굳어진 듯했던 김진표 더불어민주당 의원은 ‘내부의 장벽’을 넘어설 수 있을까.

이낙연 국무총리 후임으로 사실상 발표만 남겨뒀다가 친여 성향 시민사회단체들의 반대 여론 속에 재검토설까지 나온 김 의원이 6일 언론 앞에 섰다. 이날 오전 국회의원회관에서 열린 민주당 국가경제자문회의 회의장에서다. 김 의원은 자문회의 의장을 맡고 있다.

김 의원은 회의를 마친 뒤 브리핑에서 “총리 지명설이 있었다가 잠잠해졌다”는 취재진 물음에 “패스트트랙(신속처리안건) 법안 2개(처리)가 가시화됐을 때 총리 바꾸는 문제를 실질화할 수 있으니 그때까지 복수의 후보를 놓고 검토와 고민이 있을 것”이라고 말했다. “특히 선거법 개정안 협상은 시간이 필요하고 아직 공식적 협상이 진행조차 안 되는 상황에서 또 (총리 임명으로) 새로운 불확실성을 만들 수 없다”면서다.

인터뷰 당하는 사람에게 구체적으로 인정되는 답변 거절 기준이 세 가지 있다. 첫째는 ‘I am not in the position’ 내가 답할 자리 있지 않다는 것. 두 번째는 잘 모른다, 영어로 ‘I have nothing to say’. 마지막이 노코멘트(No comment)다. 이 세 가지 피해갈 길을 만들어주고 어느 나라 언론이나 이해해주는데 그 세 개 다 생각해봐도 답을 안 하는 게 좋은 것 같다.