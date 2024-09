MC몽, 3년 만에 활동 재개…다음 달 콘서트와 음반 발매

가수 MC몽(40)이 3년 만에 컴백을 앞두고 있다.

MC몽은 최근 밀리언마켓과 전속 계약을 맺고 본격적으로 음반 활동을 준비하고 있다.

소속사에 따르면 MC몽은 다음 달 25~26일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 '몽스터 주식회사'란 타이틀로 공연을 한다. 이번 콘서트는 2016년 12월 'UFO' 공연에 이어 3년 만에 여는 무대다.

MC몽은 콘서트와 함께 음반 발매도 준비 중이다. MC몽은 10월 말 발매를 목표로 정규 8집 작업에 한창인 것으로 알려졌다.

MC몽은 1998년 힙합 그룹피플크루 래퍼로 연예계에 데뷔했다.

이후 솔로 활동을 이어간 MC몽은 '홈런', '천하무적', 'I Love You, Oh Thank You' 등 다수의 히트곡을 냈다. KBS 2TV ‘1박2일’에 고정 출연하며 남녀노소에게 인기를 얻었다.

그러나 7급 공무원시험에 응시하는 등의 방법으로 입영을 연기한 데 이어 고의로 생니를 뽑아 병역을 면제받았다고 알려지며 큰 비난을 받았다.

이에 대해 대법원은 2012년 고의로 생니를 뽑아 면제받은 혐의는 무죄, 거짓 사유를 내세워 입영을 연기한 혐의에 대해서는 징역 6월에 집행유예 1년을 선고했다.

고의 발치에 대해 무죄 판결을 받은 후 MC몽에 대한 여론은 극명한 온도차를 보였고 MC몽은 앨범은 내지만 방송 출연은 하지 않는 식으로 활동을 이어가고 있다.

정혜정 기자 jeong.hyejeong@joongang.co.kr