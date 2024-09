오피스(office)와 호텔(hotel)의 합성어인 ‘오피스텔’.

오피스텔은 영어일까? 한국어일까? 답은 한국어다.

표준국어대사전에는 수록돼 있지만 메리엄 웹스터 사전이나 옥스포드 영어 사전에서는 찾을 수 없다.

국립국어원의 표준국어대사전에서는 오피스텔을 “간단한 주거 시설을 갖춘 사무실. 사무실과 주거의 기능을 겸한다. ‘겸용 사무실’, ‘주거 겸용 사무실’로 순화. office hotel”이라고 설명하고 있다.

하지만 미국의 메리엄 웹스터 사전이나 영국의 옥스포드 사전에서 officetel을 검색하면 그런 단어는 없다고 나온다. “The word you've entered isn't in the dictionary”라는 메시지가 나온다.

Office hotel로 검색해도 결과는 마찬가지다. 다시 말해 오피스텔은 영어가 아닌 한국어다.

외국어를 차용해서 만든 외래어다.

콩글리시(Konglish)도 아니다. 비즈니스 에디터 Jim Bulley는 “콩글리시를 한국에서만 다른 뜻으로 쓰이는 영어, 즉 한국식 영어(Korean English)라고 본다면 officetel은 아예 영어가 아니기 때문에 콩글리시도 아니다”라고 말했다.

이 때문에 영어신문에서는 오피스텔이라는 단어를 사용할 때 영어권 독자를 위해 간단한 설명을 붙인다.

officetel이라고 쓰고 ‘상업용과 주거용 두 가지 목적으로 사용되는 빌딩’ 즉, ‘dual-purpose buildings used for commercial and residential purposes’이라고 설명한다.

The most recent such case was earlier this month, when Seoul police arrested and indicted three people who sold 120 million won worth of marijuana that was grown at an officetel (dual-purpose buildings used for commercial and residential purposes) in Goyang, Gyeonggi, from November last year. The payments were made in cryptocurrency to avoid authorities tracking it, according to police.