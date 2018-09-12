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사회 사회일반

[인사] 국방부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 20면

◆국방부<서기관 승진>▶감사관실 오춘화▶운영지원과 최민영▶기획관리관실 진영미▶계획예산관실 유영일 정우진▶인사기획관실 김주열▶군수관리관실 김근희▶군사시설기획관실 노정관 김경환

◆제주특별자치도<개방형 직위>▶미래전략국장 노희섭▶디지털융합과장 김기홍

◆경상남도<4급 전보>▶행정국 도정혁신추진단장 김상원<5급 전보>▶행정국 행정과 사회혁신추진단 사회혁신정책팀 김영선▶〃도정혁신추진단 도정혁신담당 안수진▶〃사회혁신추진단 민관협력팀 한준석▶기획조정실 정책기획관실 정책개발평가담당 김인수▶경제통상국 지역공동체과 공동체기획담당 조정호▶재난안전건설본부 안전점검단 안전감찰담당 김옥회▶인재개발원 교육운영담당 김도현

◆경기대학교▶중앙도서관 담당관 박철수

◆건국대학교<학교법인>▶경영전략실장 이홍천▶윤리경영실장·건국빌딩 관리사무소장 김두한▶경영전략과장 이승창<서울캠퍼스>▶언어교육원장 조현준▶미래지식교육원장 이석준▶법학전문대학원 교무부원장 홍완식▶원스톱기업지원센터장 김법균▶커뮤니티비즈니스센터장 박신애▶장학복지팀장 이윤상▶취업지원센터장 김신동▶창업자람허브장 안진우▶총무·구매팀장 문경파▶인사팀장 김영달▶관재팀장 박정호▶국제교류협력팀장 정우영▶대외협력실장 김영봉▶대학원 행정실장 전태진▶건축전문대학원〃김동휘▶농축대학원〃유송실▶정보통신대학원〃이필우▶문과대학〃고해웅▶이과대학〃김성우▶상허생명과학대학〃이미란▶수의과대학〃박경호▶사범대학〃이상주▶상허교양대학〃조은원▶KU미디어〃유영만▶미래지식교육원〃온한상▶체육부 체육관리과장 이광림▶동물병원 원무행정실장 김종설▶KU Smart Factory장 서찬임▶LINC플러스사업센터장 이남희<글로컬캠퍼스>▶입학팀장 정진용▶학생지원팀장 최민철▶대외협력팀장 박찬일▶유학생센터장 조도연▶장학지원팀장 황천현▶재무팀장 배장근▶창의융합대학원 행정실장 성낙경▶일반대학원〃김영욱▶과학기술대학〃박용란▶교양대학〃최길용▶의학전문대학원 교무팀장 최용준

◆이투데이▶중기IT부장 최영희

◆브릿지경제신문▶편집국 금융증권부장(부국장대우) 조동석

◆한국금융연구원▶가계부채연구센터장 박춘성▶거시경제연구실장 송민기

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