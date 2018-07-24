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사회 사회일반

[인사] 중앙일보 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 18면

◆중앙일보▶중앙일보 경제연구소 부소장 겸 논설위원 나현철

◆기획재정부▶기획재정부(북방경제협력위원회 파견) 정경회

◆교육부▶교육시설과장 기술서기관 정영린▶전남대〃최천호▶제주대〃윤석훈▶부경대〃강래철▶전북대〃김성덕▶목포대 산학연구과장 서기관 손상호▶고등교육정책실 지원근무 행정사무관 유강재▶학교혁신지원실 행정사무관 이은선▶평생미래교육국〃조수연▶국립국제교육원〃서수지▶평생미래교육국 실무수습 행정사무관 시보 김민지▶교육안전정보국〃김태훈▶강원대 공업사무관 박흥용▶경남과학기술대〃이윤철▶경북대〃김득연▶군산대〃김대형▶전남대〃김광▶충남대〃유영복▶군산대〃한인현▶충북대〃민창기▶부산대 시설사무관 이상석▶창원대〃노은수▶교육안전정보국〃김동주▶목포대 〃조요섭▶서울과학기술대〃우종운

◆법제처▶금융위원회 김효선▶법제정책국 법제조정법제관 김수미

◆병무청▶대구·경북지방병무청장 정창근▶대전·충남지방〃정복양▶경남지방병무청장 이계용▶제주지방〃정제원▶운영지원과장 임태군▶혁신행정담당관 노동엽▶병역조사과장 최구기▶사회복무관리과장 손진길▶병역공개과장 정홍식▶서울지방병무청 병역판정관 박희철

◆울산시<3급 승진>▶상수도사업본부장 이선봉▶종합건설〃김석명▶중구(부구청장 요원) 곽병주<3급 전보>▶도시창조국장 김동훈<3급 전입>▶의회사무처장 김화진<4급 승진>▶안전정책과장 원익희▶창조경제〃최민호▶투자유치〃성태경▶노인장애인복지〃전영운▶여성가족청소년〃김현숙▶물류택시〃최홍식▶원자력산업안전〃홍순삼▶자원순환〃이도희▶건설도로〃윤승▶상수도 경영부장 김부선▶종건 관리시설〃김동조▶종건 건설〃서중교▶중구 장길원▶동구 우용호▶스마트시티담당관 김도학<4급 전보>▶법무통계담당관 이상오▶세정담당관 박차양▶에너지산업과장 심민령▶일자리총괄〃박병희▶자치행정〃이금숙▶인재교육〃김익수▶회계〃박용락▶문화예술〃이영환▶관광진흥〃김용규▶도시창조〃류재균▶의회사무처 전영숙 신정성▶울산도서관장 이동엽<5급 승진>▶감사관 김영란▶정책기획관울산발전연구원 박미정▶예산담당관 박병규▶기업육성과 김경영▶자치행정과 권은주▶지역공동체과 박정희▶인재교육과 허미옥▶회계과 이세경▶건강정책과 이희선▶문화예술과 울산문화재단 김소영▶물류택시과 모은아▶토지정보과 송상화▶상수도사업본부 서현미 최영식▶세정담당관 조항성 장래전▶스마트시티담당관 빈순옥 박주향 장경보▶상수도사업본부 박덕조▶온산수질개선사업소 김민철▶환경보전과 울산화학재난합동방재센터 임문선▶농축산과 신종언▶북구 김수호▶남구 이미향▶자원순환과 신화자▶용연수질개선사업소 강외정▶안전정책과 이상기▶산업입지과 이상경▶도시계획과 남희봉▶시민신문고위원회 박순돌▶문화예술과 이창걸▶울주군 한기권▶보건환경연구원 박경심 김대영▶농업기술센터 이숙향

◆머니투데이▶어문연구팀 부국장대우 김선영▶금융부 부국장대우 권성희▶정보미디어과학부 부장대우 임지수▶광고국 부장대우 김기용▶광고국 부장대우 황재근

◆한국원자력의학원<원장직속>▶전략기획실장 홍영준<방사선의학연구소>▶방사선융합협력연구부장 박상준▶방사선의생명〃 배인화▶RI응용부장 이용진<원자력병원>▶진료부장 이국행<경영기획본부>▶경영관리부장 유호광▶행정관리부장 이영신

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