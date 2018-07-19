[인사] 환경부 外

◆환경부▶자원순환정책관실 폐자원관리과장 권병철▶한강유역환경청 환경관리국장 안연광▶수도권대기환경청 기획과장 김영민▶강원도 환경협력관 한준욱
◆조달청▶조달관리국 조달등록팀장 정진성▶광주지방조달청장 김지숙▶서울지방조달청 정보기술용역과장 황광하▶ 감사담당관실 류융수
◆경상남도▶일자리창출과장 윤경석▶인사과 류명현▶감사관실(감사담당) 강수권▶정책기획관실(기획조정담당) 김희용▶일자리창출과(일자리정책담당) 정영철▶해양수산과(해양수산담당) 조형호▶도시계획과(도시행정담당) 윤효석▶서민복지노인정책과(서민복지담당) 민준식▶서부정책과(서부정책담당) 김은철▶재난대응과(자연재난1담당) 송상준▶수자원정책과(수자원정책담당) 김중섭▶도시계획과(도시계획담당) 이오헌▶기후대기과(기후정책담당) 김태수▶연구개발지원과장 직무대리 박상석▶농업기술원 농업연구관 김희대▶국가산단추진단 김옥회▶미래융복합산업과 허은이▶기업지원과 윤진기▶회계과 정영희▶해양수산과 김영희▶도시계획과 김은희▶교통물류과 류승업▶의회사무처 차양진▶예산담당관실 황성희▶정보통계담당관실 조정삼▶세정과 이영록▶교통물류과 이일형▶식품의약과 정미경▶경제정책과 유승용▶서부대개발과 최병혁▶수질관리과 신호영▶가야사연구복원추진단 차종열▶농업기술원 농업연구사 정은호
◆한국소비자원▶시장조사국 거래조사팀 강병모▶피해구제국 1372운영팀장 황진자▶피해구제국 부산지원 김종관▶피해구제국 대전지원 선태현▶피해구제국 대구지원장 이상근▶서울지원 금융보험팀 조재빈▶경기지원 주택공산품팀 이명갑▶시험검사국 화학섬유팀 남현주▶대외홍보실장 문성기▶기획조정실장 박재구▶피해구제국장 정동영▶서울지원장 이정구▶피해구제국 1372운영팀장 강병모▶피해구제국 인천지원장 황진자▶피해구제국 울산지원장 전재범
◆대한상공회의소▶국제본부 북경사무소장 정일▶규제개선추진단 투자환경개선팀장 신해진▶지속가능경영원 환경정책실장 황동언