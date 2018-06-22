[인사] 교육부 外

◆교육부▶의원면직 별정직 고위공무원 송현석▶명예퇴직 일반직 고위공무원 이계영
◆국세청<서기관 승진>▶국세통계담당관실 조영탁▶빅데이터추진팀 고승현▶감사담당관실 홍성훈▶심사2담당관실 구종본▶국제세원관리담당관실 최청흠▶법무과 전정일▶부가가치세과 지임구▶원천세과 김용재▶자본거래관리과 강병수▶조사기획과 전승한▶조사2과 이상훈▶장려세제운영과 김기수▶운영지원과 오원균▶대변인실 유영▶서울지방국세청 조사1국 조사3과 공병규▶서울지방국세청 조사2국 조사1과 오철환▶서울지방국세청 국제거래조사국 국제조사관리과 장종식▶중부지방국세청 징세송무국 징세과 김시현▶중부지방국세청 조사1국 국제거래조사과 조성철▶광주지방국세청 조사1국 조사관리과장 나종선▶부산지방국세청 조사2국 조사3과장 손해수
◆충북도교육청<3급 승진>▶기획관 최광주▶중앙도서관장 양개석<3급 전보>▶행정국장 김덕환<4급 승진>▶감사관 감사총괄서기관 최경분▶기획관 기획총괄서기관 주병호▶학생교육문화원 남승우▶학생수련원장 권용주<4급 전보>▶행정과장 권혁건▶충청북도의회사무처 이충환▶단재교육연수원 윤선근▶청주행정지원국장 남궁석<5급 승진>▶진천고 김용관▶충주체육평생건강과장 안희정<5급 전보>▶감사관 김중성·한병덕·한주형▶유초등교육과 오완택▶총무과 김규현▶행정과 노재경▶교육복지과 신원호▶충북도의회 사무처 박종길▶충주학생회관 권순철▶대금고 김학순▶산남고 박경자▶제천고 엄병용▶제천상고 최영회▶청주여고 김종관▶청주중앙여고 이호연▶충북고 오익균▶충북과학고 박순구▶청주행정지원과장 이명숙▶충주행정지원과장 이혁영▶제천행정지원과장 천순옥▶보은행정지원과장 유홍구▶괴산증평행정지원과장 유신겸▶음성행정지원과장 이종구▶단양행정지원과장 장원섭▶충주학생회관 박흥남<5급 전입>▶청원고 황오일<5급 파견>▶교육부 박종한
◆계명대▶특임부총장 강문식
◆조선일보<보직>▶논설위원 최경운
◆CBS<승진>▶기획조정실 정책기획부장 구용회▶기획조정실 홍보부장 이희진▶경영본부 행정지원팀장 고길화▶경영본부 자산관리부장 황인구▶미디어본부 편성국 특임부장 김현정▶미디어본부 보도국 스마트뉴스팀장 이동직▶〃경인센터 총무팀장·선교팀장 이진백▶〃디지털기술국 제작기술부장 조한철▶〃〃정보네트워크부장 성기승▶〃〃인프라팀장 이상환▶선교TV본부 TV제작국 편성부장 홍재표 ▶〃〃특집부장 황희철▶마케팅본부 마케팅2부장 최석규▶대구방송본부 보도제작국장 지민수▶부산방송본부 보도제작국 편성팀장 정희경▶전북방송본부 특임국장 봉순덕▶대전방송본부 보도제작국장 조성준▶전남방송본부 보도제작국장 이석범<전보>▶비서실장 김상철▶기획조정실 매체정책부장 최영학▶경영본부 총무부장 신태호▶미디어본부 편성국 수석아나운서 박명규▶〃보도국 대기자 권영철▶〃디지털기술국 기술기획관리부장 김정석▶〃〃송출기술부장 정해권▶선교TV본부 선교국 선교기획부장 심국보▶〃〃선교사업부장 정예현▶〃TV제작국 제작부장 김동민▶광주방송본부 보도제작국장 조기선
◆대전CBS▶본부장 이상진▶보도제작국장 조성준
◆한국안보전략연구원▶북한연구실장 김일기▶기획팀장 김현희▶운영지원팀장 박승일▶전산팀장 남상희
◆한국전자통신연구원▶감사부장 오석록
◆한국개발연구원▶KDI국제정책대학원장 유종일