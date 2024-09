‘영미’처럼 … 45m 쓸었는데 200m 전력질주 한듯 헉헉

“진정한 컬링 선수는 불공정한 승리보다 패배를 택한다(A true curler would prefer to lose rather than to win unfairly)”

세계컬링연맹 규정집에서 ‘컬링의 정신(The Sprit of Curling)’을 설명하는 내용이다. 1541년경 스코틀랜드에서 시작된 컬링은 매너가 중요하다. 점수 계산도 상대팀과 합의를 통해 한다. 그만큼 상대방에 대한 존중이 필요하다. 본인이 실수로 스톤을 터치했는데 양심을 어기고 경기를 진행하거나 하는 행위는 결코 용납할 수 없는 ‘비매너’다.

상대방을 이길 수 없는 상황에 끝까지 경기를 끌고가는 행위도 ‘컬티켓(컬링+에티켓)’에 어긋난다. 승패가 결정된 순간이 오면 상대에게 깨끗이 패배를 인정하고 악수를 청해야 한다. 지난 25일 평창 겨울 올림픽 여자 컬링 결승전 9엔드에서 우리나라 대표팀이 스웨덴 선수들에게 악수를 청한 것도 이 때문이다.

시트 표면에 얼음 알갱이를 손상하게 하는 행위도 절대 금물이다. 이재호 서울시청 컬링팀 코치는 “경기 중에 손바닥을 바닥에 오래 짚어 얼음 알갱이를 녹이거나 딜리버리를 하면서 무릎을 바닥에 대고 길게 끌면 퇴장 당할 수 있다”고 설명했다.