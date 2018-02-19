[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실<고위공무원 전보>▶고용식품의약정책관 박종필
◆기획재정부<과장급 전보>▶홍보담당관 홍민석▶혁신정책담당관 정유리▶예산총괄과장 최한경▶예산정책과장 김명중▶예산기준과장 남경철▶기금운용계획과장 김이한▶예산관리과장 오은실▶고용환경예산과장 박준호▶교육예산과장 허승철▶문화예산과장 이병연▶총사업비관리과장 박문규▶국토교통예산과장 신상훈▶산업정보예산과장 이상영▶농림해양예산과장 조인철▶연구개발예산과장 장윤정▶복지예산과장 박창환▶연금보건예산과장 이주현▶지역예산과장 류형선▶행정예산과장 강대현▶안전예산과장 오기남▶국방예산과장 김우중▶조세정책과장 김종옥▶조세분석과장 변광욱▶조세특례제도과장 조만희▶조세법령운용과장 노중현▶소득세제과장 박홍기▶법인세제과장 이호근▶재산세제과장 이형철▶부가가치세제과장 윤정인▶환경에너지세제과장 배정훈▶관세제도과장 진승하▶산업관세과장 이호섭▶관세협력과장 장영규▶FTA관세이행과장 김위정▶종합정책과장 주환욱▶경제분석과장 고광희▶자금시장과장 김명규▶물가정책과장 장보영▶정책기획과장 황인웅▶거시경제전략과장 심규진▶정책조정총괄과장 강기룡▶산업경제과장 이상윤▶신성장정책과장 임상준▶서비스경제과장 김영노▶지역경제정책과장 천재호▶인구경제과장 한재용▶미래전략과장 박홍진▶국고과장 이재선▶출자관리과장 김동엽▶재정전략과장 장정진▶재정정보과장 신언주▶참여예산과장 박지훈▶재정관리총괄과장 안상열▶타당성심사과장 신민철▶회계결산과장 조성철▶정책총괄과장 오상우▶재무경영과장 문경환▶인재경영과장 김영훈▶경영정보과장 임동규▶국제금융과장 문지성▶외화자금과장 이형렬▶외환제도과장 주현준▶국제통화과장 최지영▶다자금융과장 오재우▶국제기구과장 김동준▶개발협력과장 나상곤▶녹색기후기획과장 이종훈▶대외경제총괄과장 김후진▶국제경제과장 장도환▶통상정책과장 이대중▶통상조정과장 지광철
◆교육부<승진>▶차관실 서기관 허영기▶감사관실 서기관 이동준▶고등교육정책실 서기관 지혜진 정성훈 이창준▶교육복지정책국 서기관 구본억▶평생미래교육국 서기관 강양은▶교육안전정보국 기술서기관 정대영<전보>▶지방교육자치강화추진단 파견 행정사무관 황성진▶(후쿠오카한국교육원 파견) 교육연구관 김현아▶학생지원국 교육연구사 김선희▶국립특수교육원 교육연구사 김정수
◆국방부<고위공무원 승진>▶국가공무원인재개발원 교육파견 이영빈<과장급>▶계획예산관실 인력운영예산담당관 신태복
◆행정안전부<국장급 임용>▶부산광역시 기획관리실장 이병진
◆과학기술정보통신부<고위공무원 승진>▶서울전파관리소장 허성욱▶국제과학비즈니스벨트조성추진단장 권석민<과장급 전보>▶통일교육원 교육훈련 파견 우영규▶국립외교원 교육훈련 파견 이진수